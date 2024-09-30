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Президент Ильхам Алиев: Открытие памятника Ашугу Алескеру действительно прекрасное событие

Президент Ильхам Алиев: Открытие памятника Ашугу Алескеру действительно прекрасное событие Президент Ильхам Алиев: Открытие памятника Ашугу Алескеру действительно прекрасное событие
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 14:11
Президент Ильхам Алиев: Открытие памятника Ашугу Алескеру действительно прекрасное событие

В центре Баку открывается памятник видному представителю ашугского искусства Азербайджана Ашугу Алескеру. Это действительно прекрасное событие.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия памятника видному представителю ашугского искусства Азербайджана Ашугу Алескеру.

Напомнив, что три года назад он подписал два распоряжения для увековечения имени Ашуга Алескера, глава государства отметил: "Согласно одному из них, на государственном уровне было отмечено 200-летие Ашуга Алескера. В соответствии со вторым распоряжением предусматривалось возведение памятника ему. Сегодня в этом прекрасном уголке нашего города, могу сказать, в самом центре, в прекрасном парке возведен памятник Ашугу Алескеру".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Aşıq Ələsgərin abidəsinin açılması doğrudan da çox gözəl hadisədir

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