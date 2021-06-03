Президент Ильхам Алиев открыл реконструированную подстанцию "Бинагади"

3 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Бинагадинском районе Баку реконструированной 110/35/6-киловольтной подстанции "Бинагади" Открытого акционерного общества (ОАО) "Азерэнержи".

3 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Бинагадинском районе Баку реконструированной 110/35/6-киловольтной подстанции "Бинагади" Открытого акционерного общества (ОАО) "Азерэнержи".

Как сообщает Report, президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о работе, проделанной на подстанции.

Отмечалось, что срок эксплуатации подстанции "Бинагади", построенной в 1952 году, истек дважды. Это привело к увеличению технологических потерь, различным аварийным ситуациям, коротким замыканиям, перебоям в электроснабжении потребителей. Сейчас эта подстанция полностью реконструирована, оснащена современными системами автоматизации. В рамках выполненных здесь работ был построен новый Центр управления, укомплектованный новым оборудованием, оснащенный современными системами цифрового управления микропроцессорного типа, безопасности и автоматизации, установлена местная система микро-SCADA и полностью оцифровано управление подстанцией.

Отметим, что реконструкция подстанции "Бинагади" важна еще и потому, что она играет важную роль в устойчивом обеспечении электроснабжения Бинагадинского, Наримановского и Насиминского районов столицы.

Было доведено до внимания, что реконструировано размещенное на этой территории административное здание Абшеронской региональной электрической сети. Расширено и капитально отремонтировано старое административное здание сети, созданы необходимые условия для работы персонала в непрерывном режиме. Кроме того, для машин и механизмов спецтехники ОАО "Азерэнержи" созданы транспортная площадка и участки для оказания им ремонтных услуг. Приобретены автомобили специального назначения, способные работать на различных рельефах, в сложных условиях. На территории построена площадка для ремонта трансформаторов, проделаны работы по благоустройству в рамках специального проекта, заложены обширные озеленительные зоны.

Президент Ильхам Алиев ввел подстанцию "Бинагади" в действие.

Глава государства также был проинформирован о проведенной работе на реконструированных малых гидроэлектростанциях "Суговушан-1" и "Суговушан-2" общей мощностью 7,8 мегаватт в освобожденном от оккупации поселке Суговушан.