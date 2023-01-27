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Президент Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Президент Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Внутренняя политика
27 января 2023 г. 13:01
Президент Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в Twitter публикацией в связи с вероломным нападением на посольство нашей страны в Тегеране.

Как сообщает Report, в публикации говорится: "Я решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при обеспечении охраны посольства и его сотрудников.

Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и скорейшего наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства неприемлема!".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Bu terror aktının tezliklə araşdırılmasını və terrorçuların cəzalandırılmasını tələb edirik"

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