Президент Ильхам Алиев: Основная цель всех предпринимаемых нами шагов – еще больше укрепить нашу экономическую и политическую независимость

Основная цель всех предпринимаемых нами шагов и наших инициатив - усилить страну, повысить ее экономическую мощь, еще больше укрепить нашу экономическую и политическую независимость и добиться включения Азербайджана в высшую лигу.

Основная цель всех предпринимаемых нами шагов и наших инициатив - усилить страну, повысить ее экономическую мощь, еще больше укрепить нашу экономическую и политическую независимость и добиться включения Азербайджана в высшую лигу.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

Подчеркнув, что СОР29 станет важным шагом в этом направлении, глава государства отметил: "Когда мы задумали это, некоторые, возможно, не понимали. И сегодня есть те, кто выражает недовольство: "кому это нужно?", "дайте спокойно жить", "вновь будет мероприятие, опять приедут гости".

"Мы уже видим плоды этого. Геополитическое значение Азербайджана существенно возросло. Наши двусторонние связи со странами, с которыми мы находимся в контакте в международной плоскости, развиваются уже в другом русле", - сказал глава государства.