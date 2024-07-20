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Президент Ильхам Алиев: Основная цель всех предпринимаемых нами шагов – еще больше укрепить нашу экономическую и политическую независимость

Президент Ильхам Алиев: Основная цель всех предпринимаемых нами шагов – еще больше укрепить нашу экономическую и политическую независимость Основная цель всех предпринимаемых нами шагов и наших инициатив - усилить страну, повысить ее экономическую мощь, еще больше укрепить нашу экономическую и политическую независимость и добиться включения Азербайджана в высшую лигу.
Внутренняя политика
20 июля 2024 г. 20:41
Президент Ильхам Алиев: Основная цель всех предпринимаемых нами шагов – еще больше укрепить нашу экономическую и политическую независимость

Основная цель всех предпринимаемых нами шагов и наших инициатив - усилить страну, повысить ее экономическую мощь, еще больше укрепить нашу экономическую и политическую независимость и добиться включения Азербайджана в высшую лигу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

Подчеркнув, что СОР29 станет важным шагом в этом направлении, глава государства отметил: "Когда мы задумали это, некоторые, возможно, не понимали. И сегодня есть те, кто выражает недовольство: "кому это нужно?", "дайте спокойно жить", "вновь будет мероприятие, опять приедут гости".

"Мы уже видим плоды этого. Геополитическое значение Азербайджана существенно возросло. Наши двусторонние связи со странами, с которыми мы находимся в контакте в международной плоскости, развиваются уже в другом русле", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Atdığımız bütün addımlar əsas məqsədi güdür: iqtisadi və siyasi müstəqilliyimizi daha da gücləndirmək

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