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Президент Ильхам Алиев: Основная цель деятельности великого лидера Гейдара Алиева заключалась в обеспечении нашей территориальной целостности

Президент Ильхам Алиев: Основная цель деятельности великого лидера Гейдара Алиева заключалась в обеспечении нашей территориальной целостности Когда общенациональный лидер приступил к президентской деятельности, азербайджанские земли уже были оккупированы армянами, в результате чего один миллион наших соотечественников были изгнаны со своих исторических земель, а захваченные территории подвергли
Внутренняя политика
19 мая 2023 г. 17:01
Президент Ильхам Алиев: Основная цель деятельности великого лидера Гейдара Алиева заключалась в обеспечении нашей территориальной целостности

Когда общенациональный лидер приступил к президентской деятельности, азербайджанские земли уже были оккупированы армянами, в результате чего один миллион наших соотечественников были изгнаны со своих исторических земель, а захваченные территории подверглись разрушениям.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Индии в нашей стране Шридхарана Мадхусудханана.

Отметив, что основная цель деятельности великого лидера Гейдара Алиева заключалась в обеспечении нашей территориальной целостности и обороноспособности, построении сильного государства и мощной экономики, глава государства сказал: "Два с половиной года назад Азербайджан освободил свои земли от оккупации, и, таким образом, мечты и заветы общенационального лидера были претворены в жизнь".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Great Leader Heydar Aliyev’s goal was to ensure territorial integrity
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Ulu Öndərin fəaliyyətinin əsas məqsədi ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsi idi

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