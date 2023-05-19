Президент Ильхам Алиев: Основная цель деятельности великого лидера Гейдара Алиева заключалась в обеспечении нашей территориальной целостности

Когда общенациональный лидер приступил к президентской деятельности, азербайджанские земли уже были оккупированы армянами, в результате чего один миллион наших соотечественников были изгнаны со своих исторических земель, а захваченные территории подвергли

Когда общенациональный лидер приступил к президентской деятельности, азербайджанские земли уже были оккупированы армянами, в результате чего один миллион наших соотечественников были изгнаны со своих исторических земель, а захваченные территории подверглись разрушениям.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Индии в нашей стране Шридхарана Мадхусудханана.

Отметив, что основная цель деятельности великого лидера Гейдара Алиева заключалась в обеспечении нашей территориальной целостности и обороноспособности, построении сильного государства и мощной экономики, глава государства сказал: "Два с половиной года назад Азербайджан освободил свои земли от оккупации, и, таким образом, мечты и заветы общенационального лидера были претворены в жизнь".