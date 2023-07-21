Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что в наших СМИ успешно идет процесс оздоровления

Независимость азербайджанских медиа является одним из главнейших условий для развития нашего общества. Я очень рад, что в наших СМИ успешно идет процесс оздоровления.

Независимость азербайджанских медиа является одним из главнейших условий для развития нашего общества. Я очень рад, что в наших СМИ успешно идет процесс оздоровления.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Статьи, противоречащие интересам народа, которые могут нанести ущерб интересам государства, появляются уже крайне редко. То есть это фактор, свидетельствующий об ответственности представителей СМИ", - подчеркнул глава государства.