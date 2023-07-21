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Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что в наших СМИ успешно идет процесс оздоровления

Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что в наших СМИ успешно идет процесс оздоровления Независимость азербайджанских медиа является одним из главнейших условий для развития нашего общества. Я очень рад, что в наших СМИ успешно идет процесс оздоровления.
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 16:47
Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что в наших СМИ успешно идет процесс оздоровления

Независимость азербайджанских медиа является одним из главнейших условий для развития нашего общества. Я очень рад, что в наших СМИ успешно идет процесс оздоровления.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Статьи, противоречащие интересам народа, которые могут нанести ущерб интересам государства, появляются уже крайне редко. То есть это фактор, свидетельствующий об ответственности представителей СМИ", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: “Mən çox şadam ki, bizim mediamızda sağlamlaşma prosesi uğurla gedir”

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