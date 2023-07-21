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Президент Ильхам Алиев обратился к бывшим вынужденным переселенцам

Президент Ильхам Алиев обратился к бывшим вынужденным переселенцам Азербайджан активно использует беспилотники в разминировании территорий. Благодаря некоторым блестящим умам у нас уже есть такие дроны. Это очень помогает нам. Мы понимаем, что это очень длительный процесс.
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 19:30
Президент Ильхам Алиев обратился к бывшим вынужденным переселенцам

Азербайджан активно использует беспилотники в разминировании территорий. Благодаря некоторым блестящим умам у нас уже есть такие дроны. Это очень помогает нам. Мы понимаем, что это очень длительный процесс.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Отметив, что армянский террор против Азербайджана продолжается, глава государства сказал: "Мы изолировали неразминированные территории, и доступ на освобожденные территории все еще ограничен. Это позволяет нам предотвратить потери. Однако, если бывшие вынужденные переселенцы будут массово возвращаться, то им следует быть очень осторожными".

Обращаясь к бывшим вынужденным переселенцам, нашим соотечественникам, президент Азербайджана призвал их не посещать территории, въезд на которые запрещен. "Это крайне опасно", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev addresses former internally displaced persons
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev keçmiş məcburi köçkünlərə müraciət edib

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