Текст выступления президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу.

Report представляет это обращение.

Обращение Президента Ильхама Алиева к народу

-Дорогие соотечественники.

С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации – историческое событие. Причем мы вернули Лачинский район без единого выстрела. Мы принудили врага к этому. Одержанная на поле боя яркая победа привела к этому прекрасному результату, три наших района – Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский – возвращены нам. Мы вернули эти районы без единого выстрела, без единого шехида.

Лачинский район – один из наших самых крупных районов, его территория составляет 1800 квадратных километров. Богатая природа Лачинского района, его исторические памятники, подземные богатства – наше национальное достояние. Лачинский район сыграет важную роль в будущем экономическом развитии Азербайджана. В первую очередь, мы вернем Лачин лачинцам. От всей души поздравляю дорогих лачинцев с этим прекрасным событием. Когда Лачин был оккупирован, в этом районе проживало чуть более 50 тысяч человек. Сейчас численность населения Лачинского района достигла 80 тысяч. Конечно, одной из наших основных задач будет скорейшее возвращение лачинцев в Лачин. Также мы постараемся в короткие сроки вернуть бывших вынужденных переселенцев во все наши остальные районы, освобожденные от оккупации.

Конечно, картина на освобожденных от оккупации землях предвещает большие сложности. Потому что все разрушено - разрушена инфраструктура, снесены здания, снесены административные здания. В настоящее время в тех местах нет условий для жизни. Но мы восстановим эти регионы, все районы, предпримем все шаги для нормальной жизни наших граждан. Как вы знаете, уже начали реализовываться первые проекты. Из резервного фонда Президента выделены соответствующие средства. Уже началось строительство автомобильной дороги Физули-Шуша, железной дороги Барда-Агдам. Это говорит о том, что мы планируем эти работы максимально эффективно и в то же время в короткие сроки, чтобы организовать их, не теряя времени. Уже созданы соответствующие государственные структуры, и вся эта работа будет вестись скоординировано.

В Лачинском районе у нас есть большие лесные площади – 22 тысячи гектаров территории составляют леса. Это тоже наше большое богатство. В Кяльбаджарском районе имеются 24 тысячи гектаров лесных территорий. В Зангиланском и Губадлинском районах -12 тысяч гектаров. Большие лесные площади есть в освобожденных от оккупации Гадрутском районе и части Ходжавендского района. А леса – это легкие нашей планеты. Ненавистный, озверевший враг вырубал, грабил наши леса на протяжении 30 лет, а в последнее время сжигал их. Несмотря на это, большая часть наших лесных площадей осталась нетронутой, потому что враг не смог забраться в эти леса, они расположены в отдаленных горных массивах. Конечно, восстановление разрушенной и уничтоженной инфраструктуры, в том числе вырубленных деревьев также будет находиться в центре внимания.

Должен также сказать, что исток нашей большой реки – Хакари, длина которой составляет более 100 километров, находится в Лачинском районе. И это вопрос, имеющий большое стратегическое значение. Могу сказать, что истоки более 10 наших больших и малых рек находятся на освобожденных от оккупации землях. Среди них особо хотел бы отметить четыре, потому что длина этих рек превышает 100 километров. Тертерчай - 200 километров, Базарчай – примерно 180 километров, Хачынчай – около 120 километров, эти три реки расположены в Кяльбаджарском районе. Река Хакари также одна из наших самых больших рек, ее длина составляет более 100 километров. Это имеет очень большое значение, потому что истоки наших основных рек, проходящих через территорию Азербайджана, находятся в других странах. Реки Кура, Араз, Самур - истоки этих трех наших основных рек расположены в других странах. Конечно, то, что истоки 4 больших рек находятся на территории нашей страны, является нашим большим преимуществом. Но эти территории находились под оккупацией. Сейчас эти территории освобождены от оккупации. Для восстановления освобожденных от оккупации земель и жизни там наши водные ресурсы, конечно же, будут иметь большое значение. Соответствующие указания уже даны и предусматривается строительство водохранилищ. Это само по себе является одним из факторов, которые окажут очень большое влияние на развитие сельского хозяйства, обеспечение экологического баланса.

В целом, экономический, сельскохозяйственный, туристический потенциал всех освобожденных регионов велик. Мы должны, умело использовав этот потенциал, превратить Карабахский регион в один из самых красивых регионов не только Азербайджана, но и мира, и уверен, что добьемся этого.

Стратегическое значение Лачинского района в то же время заключается в том, что по территории района и через город Лачин проходит Лачинский коридор. Как вам известно, этот коридор передан под контроль миротворческих сил России. Долгие годы коридор находился под контролем армянских вооруженных сил, оккупантов. Могу сказать, что в первоначальной версии подписанного 10 ноября совместного Заявления было положение о сохранении этого коридора под контролем армянских вооруженных сил. Я выступил против этого и в результате этот коридор был передан под контроль российских миротворческих сил. Считаю, что это – очень большое достижение. Лачинский коридор очищен от армянских оккупационных сил. Также должен сказать, что над первоначальной версией Заявления шла активная работа, особенно в короткий срок после освобождения города Шуша от оккупантов. В первоначальной версии Заявления нам предлагалось, чтобы ширина Лачинского коридора составляла 30 километров. Я был категорически против этого и сказал, что эти притязания армянской стороны абсолютно необоснованны. Для обеспечения мер безопасности в рамках коридора необходимости в таком широком коридоре нет. Поэтому я посчитал это абсолютно неприемлемым предложением и высказал свое мнение. Затем во втором варианте предусматривалось, что ширина Лачинского коридора составит 10 километров. Я не дал согласия и на это, и в результате была достигнута договоренность о коридоре шириной 5 километров. Коридор шириной 5 километров охватывает достаточное расстояние и для нас, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности.

Должен также сказать, что в переговорах, проводимых на протяжении долгого времени – около 30 лет, вопрос возвращения Лачинского района Азербайджану, особенно вопрос, связанный с Лачинским коридором, всегда обсуждался как очень важная и отдельная тема. Армянская сторона вообще считала, что весь Лачинский район должен быть отдан им в качестве коридора. К сожалению, некоторые западные круги поддерживали эту позицию. А это делало позицию Армении еще более непримиримой, и можно сказать, что враг полностью распоясался. В результате этого именно в Лачинском районе проводилась очень серьезная политика заселения. В других освобожденных от оккупации местах проводилось незаконное заселение, но не в такой степени, не в таком объеме. Например, если посмотреть на Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский районы, то там были расположены больше воинские части. Потому что там все дома, здания были разрушены ненавистным врагом. Там жили военнослужащие, члены их семей и немногочисленное гражданское население. Привозимые из-за рубежа армяне туда не отправлялись. Лачинский же район был взят Арменией под очень серьезный контроль и там была реализована очень большая программа заселения. Там проживали тысячи людей. По некоторым данным, там проживало, возможно, около 10 тысяч человек. То есть, руководство Армении и не думало возвращать Азербайджану Лачинский район. Когда в ходе переговоров мы касались тем, связанных с Лачинским коридором, и Армения, и ее покровители всегда отмечали, что, нет, Лачинский район – это отдельная тема. Хотя нам напрямую и не говорилось, но всегда было такое мнение, что Лачинский район должен в какой-либо форме остаться Армении.

В связи с переговорным процессом должен также сказать, - хочу, чтобы азербайджанский народ услышал эту информацию от меня, - что неслучайно вопрос возвращения Азербайджану оккупированных районов был центральной темой переговоров. Это была наша позиция. Но и здесь предполагалось поэтапное решение. И мы были сторонниками этого. Возвращение Азербайджану на первом этапе 5 районов, а на втором этапе – Кяльбаджарского и Лачинского районов, за исключением Лачинского коридора. Армянская сторона каждый раз поднимала вопрос о том, что, если эти 7 районов будут возвращены Азербайджану, то обязательно одновременно должен найти свое решение вопрос статуса Нагорного Карабаха. Другой вопрос, что Армения просто занималась на переговорах имитацией и не собиралась возвращать нам ни один район. Но, в любом случае, их позиция была такова, что 5 районов могут быть возвращены, но для возвращения Лачинского и Кяльбаджарского районов Азербайджан либо должен признать независимость Нагорного Карабаха, либо признать голосование, которое там состоится, должна быть определена дата проведения голосования. Если Нагорному Карабаху будет предоставлена независимость, тогда Армения вернет Азербайджану Кяльбаджарский и Лачинский районы, но Лачинский коридор был бы отдан Армении, причем ширина коридора не была определена. Вот эти вопросы находились на столе переговоров.

Могу сказать, что на протяжении этих 17 лет из различных мест, от внешних кругов к нам неоднократно поступали сигналы о том, что заберите сейчас пять районов и довольствуйтесь этим. Вы потерпели поражение в войне, Армения одержала победу – имелась в виду первая Карабахская война. Смиритесь с реальностью. Пять районов, которые вам сейчас обещают, это тоже большое дело, вы получаете их, а Лачин и Кяльбаджар пусть останутся на потом, когда вы предоставите Нагорному Карабаху независимость, тогда вам может быть возвращена часть этих районов.

Я же всегда говорил, что если Лачин, Кяльбаджар и Шуша не вернутся к Азербайджану, то никакого соглашения быть не может. Моя позиция раздражала многих в зарубежных странах. Я говорил, что наша территориальная целостность должна быть восстановлена. Говорил, что военный вариант никогда не исключается. Не только говорил, все эти годы мы, мобилизовав наши силы, укрепляли страну, собирались с силами – собирались с силами и в международной плоскости, и внутри страны, и в решении экономических вопросов, и в укреплении согласия и единства в стране, и в строительстве армии. Мы превратили эту силу в железный кулак, сломали хребет врагу, и сегодня создали новую реальность. Если даже год назад некоторые говорили нам, смиритесь с реальностью, то сегодня я говорю, что каждый должен смириться со сложившейся реальностью. Если кто-то захочет вмешаться в Заявление, подписанное 10 ноября, то увидит нашу жесткую позицию. Такие попытки есть. Они преследуют одну цель – нарушить это соглашение, потому что оно некоторых очень раздражает тем, что здесь уже возник новый формат безопасности. В Заявлении закреплено создание Совместного турецко-российского центра. В то же время некоторых раздражает принятие здесь мер безопасности и выполнение положений Заявления. Однако никто не может вмешиваться в наши дела, в достигнутое соглашение. Оно выполняется и должно выполняться.

Еще раз хочу сказать, что мы создали новую реальность, одержали победу, раздавили врага, изгнав его с наших земель, создали новую реальность. Каждый смирится, вынужден будет смириться с этой реальностью, так же, как смирилась Армения. Под этим Заявлением есть подпись Пашиняна. Он подписал его, вынужден был подписать. По существу он поставил свою подпись под актом о капитуляции. Армения либо была бы полностью уничтожена, либо должна была подписать. Какое дело другим до этого? Пусть каждый занимается своим делом.

В нашем регионе возникла новая реальность. Эту реальность создали мы. Эту реальность создал Азербайджан. Мы изгнали врага с наших земель. Мы выполнили резолюции Совета Безопасности ООН. Эти резолюции на протяжении 27 лет оставались на бумаге. 27 лет эти резолюции для многих являлись просто клочком бумаги - не только для Армении, но и для других. Мы говорили, что международное право на нашей стороне, что резолюции Совета Безопасности ООН требуют вывода оккупационных сил с наших земель. Однако это не имело результата. Мы создали новую реальность в международно-правовой практике и в нашем регионе. Мы выполнили резолюции Совета Безопасности ООН. Мы восстановили нашу территориальную целостность. Мы положили конец оккупации. Надеюсь, что мы образовали в регионе новый формат безопасности и сотрудничества для настоящего и будущего. Жизнь покажет, в чем будет заключаться данный формат. Во всяком случае, мы сделали все необходимое для создания этого нового формата сотрудничества, изгнали врага с наших земель, и если сегодня вопросы, указанные в Заявлении, подписанном 10 ноября, найдут решение, то в нашем регионе будут созданы новые рамки сотрудничества.

Поэтому возвращение нам Лачинского района, конечно же, является историческим вопросом. В ходе войны мы на поле боя, военным путем освободили территорию площадью около 5 тысяч квадратных километров. В то же время примерно такую же территорию – около 5 тысяч квадратных километров – мы вернули уже мирным путем. Конечно, это нельзя назвать возвращением мирным путем. Мы вынудили врага, который уже находился на краю пропасти и мог бы быть полностью уничтожен. У него не было иного пути - он либо был бы полностью уничтожен, либо должен был подписать акт о капитуляции. Посмотрите, какие у нас большие успехи и в военной, и в политической плоскости. Какую продуманную политику мы проводили на протяжении многих лет. Во многих случаях мы не могли представить общественности детали этой политики, просто потому что это была конфиденциальная информация, раскрытие которой могло повлиять на реализацию наших планов. Однако, проводя очень точную, целенаправленную, последовательную политику, мы били в одну точку. У нас была одна цель – очистить наши земли от врага. Мы добились этого, как на поле боя, так и за столом переговоров и путем соглашения. Когда я говорил, что вопрос имеет военный путь решения, я имел в виду это. Если бы мы не разгромили врага, то он никогда не покинул бы эти земли по доброй воле. Враг хотел увековечить эту оккупацию, и все их гнусные действия преследовали данную цель. Они дали Лачинскому району какое-то уродливое армянское название. Этого названия больше нет, оно было выброшено на свалку, как и все остальные уродливые названия.

Оккупация Лачинского района была большой трагедией. Еще раз хочу сказать: оккупация каждого района была трагедией. Но оккупация Лачинского района позволила, чтобы между Арменией и Нагорным Карабахом уже появилось дорожное сообщение. Оккупация Лачина в мае 1992 года, спустя несколько дней после оккупации Шуши, была для нас большой потерей. По этому коридору Армения уже отправляла оружие, боеприпасы, живую силу. Конечно, это привело к большим потерям. Спустя примерно год был оккупирован Кяльбаджарский район.

Все это, можно сказать, заложило основу для последующей оккупации. Хочу также еще раз сказать, что когда Лачинский район подвергся оккупации, в Баку шла борьба за власть. Те, кто вел эту борьбу, продали врагу Лачин, Шушу, Кяльбаджар, и, можно сказать, поставили азербайджанскую государственность на край пропасти. Мы хорошо помним всю эту историю. Освобождение сегодня Лачинского района без единого выстрела, без единого шехида – наша большая победа.

Еще раз хочу сказать, - я уже говорил об этом, - мы все равно взяли бы и Лачин, и Кяльбаджар, и Агдам. У нас были планы, и мы последовательно двигались к ним. Но каждый должен знать, что Кяльбаджарский и Лачинский районы имеют очень сложный рельеф. Дорога, ведущая в Кяльбаджарский район раньше, в советское время, проходила через Агдеринский район. В советское время этот район назывался Мардакертским, там жили армяне. Другой дороги, можно сказать, не было. Сейчас мы вошли в Кяльбаджар из Гейгельского и Дашкесанского районов. Особенно учитывая зиму, сложный рельеф, у нас могли бы быть большие потери. При освобождении и Агдамского, и Лачинского, и Кяльбаджарского районов у нас могли бы быть большие потери и было бы потрачено много времени.

Поэтому наша победа – это историческая Победа. Мы освободили несколько районов от врага на поле боя, три района вернули, вынудив врага, и, таким образом, урегулировали нагорно-карабахский конфликт. Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет. Если кто-то считает, что этот конфликт еще продолжается, то он ошибается. Люди, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, - граждане Азербайджана. Еще раз хочу сказать, они увидят, что их жизнь в рамках единого Азербайджанского государства будет хорошей. Они избавятся от этой нищеты. Посмотрите, мы сейчас прокладываем железную дорогу из Барды в Агдам. Расстояние от Агдама до Ханкенди составляет 20-30 километров. А сколько времени займет поездка из столицы Армении в Ханкенди? На грузовых автомобилях, возможно, десять часов. Причем по сложным горным дорогам. А из Агдама в Ханкенди – полчаса.

Это будет диктовать наши дальнейшие перспективы. Поэтому мы должны быть готовы к этому и строить свою стратегию, предпринимать тактические действия так, чтобы отныне в этом регионе не было ни одного источника угрозы. Гарантом этого, конечно, является Азербайджанская армия. Если взглянуть на географию данного региона, то каждый может увидеть, что сегодня Армению с Нагорным Карабахом связывает коридор шириной 5 километров.

Наступит день, когда проживающие сегодня в Нагорном Карабахе армяне и азербайджанцы, которые обязательно туда вернутся, вновь будут жить в условиях добрососедства. Здесь есть логистические вопросы, транспортные вопросы, энергетическая безопасность. Мы рассмотрим все эти вопросы. В отличие от руководства Армении, у нас есть стратегическое видение, оно уже сформировалось. Мы последовательно идем к достижению цели. У руководства Армении не было никакого видения, даже связанного с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Они сами не знали, чего хотят. То говорили, что Нагорный Карабах – «независимое государство». То говорили, что «Нагорный Карабах – это Армения». Как эти противоречивые мысли могут согласовываться друг с другом? О чем это говорит? О том, что руководство Армении состоит из неграмотных, не разбирающихся в политике людей. Хорошо, если это независимое государство, то, что тогда там делает твоя армия? Если это независимое государство, - его никто не признал, первой не признала сама Армения, - то, каким образом тогда Нагорный Карабах, говоря словами премьер-министра Армении, это «Армения и точка». Поэтому у них не было четкого мнения и по этому вопросу. Вот какая страна противостояла нам.

Конечно, мы еще раз видим, и, находясь на освобожденных от оккупации землях, я вновь увидел, что они не хотели возвращать нам ни сантиметра земли. Иначе они не строили бы эти укрепления. Они хотели сохранить эти земли за собой навечно. Поэтому они и стряпали те фальшивые карты. Поэтому они давали нашим городам свои названия. Поэтому они привозили из-за рубежа армян и размещали их там. Они совершали военные преступления и ответят за все преступления. Работы уже перешли в практическую фазу. В скором времени начнется процесс оценки, будет подсчитан нанесенный ущерб. Уже предпринимаются шаги в правовой плоскости. Я уже могу сказать об этом азербайджанскому народу. Пока не хочу раскрывать детали. Но это уже не намерение, а практические шаги. Мы и впредь будем их разоблачать.

На освобожденные земли приглашаются иностранные журналисты. Международные медиа освещают последствия армянских зверств. Освещают, во что они превратили за это время Кяльбаджар. Как дикари все снесли, подожгли, разграбили, сожгли, вырубили леса. Они представляли себя, как говорится, как народ, который на протяжении веков жил здесь. Народ, живший там на протяжении веков, никогда не сделал бы этого, не совершил бы такого варварства. Они жили там в домах азербайджанцев. Они ничего не построили для себя, камня на камень не положили, только эксплуатировали. Они эксплуатировали наши земли. По предоставленной мне информации, там на десятках тысячах гектаров была посеяна пшеница, в частности, в Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Зангиланском районах. Как мне сообщили, Армения собирала на оккупированных землях 90 тысяч тонн пшеницы в год. Общий объем производства пшеницы Арменией вместе с той, что выращивалась на этих оккупированных землях, составлял 190 тысяч тонн. Половину этого урожая они собирали на наших землях. Это – незаконная эксплуатация наших земель. Они ответят за это, возместят нанесенный ущерб. Теперь они лишились этого. Как теперь они будут обеспечивать свою продовольственную безопасность? Там были большие виноградные сады. По пути в Агдамский, Физулинский, Джебраильский районы я увидел, что многие наши виноградные сады разрушены, там остались старые шпалеры. Но во многих местах виноградные плантации сохранены. Они пользовались ими, нашей водой, вырабатывали электроэнергию. Как дикари они вторглись на чужую землю и эксплуатировали ее, хотели изменить ее происхождение, названия населенных пунктов, они разрушили наши исторические памятники, создали ложную историю, издали карты. Это полностью противоречит существующим в регионе традициям, правилам, правилам поведения на Кавказе. Это еще раз показывает, что у армянского народа не было ничего общего с нашим регионом. Они никогда не были кавказским народом. Они пришлые.

Мы же уже восстановили справедливость. Мы восстановили историческую правду.

На первом этапе после избрания президентом у меня были надежды, связанные с урегулированием конфликта. Потому что переговоры в определенной степени шли. Был достигнут пусть и небольшой, но прогресс, предприняты определенные шаги на основе базовых принципов. Вопрос возвращения оккупированных земель нас устраивал. Но нас не устраивало приравнивание принципа самоопределения народов принципу территориальной целостности. Однако в последние годы у меня, как и у большей части азербайджанского народа, надежды иссякли. Просто я говорил, хочу сказать еще раз, нужно тщательно продумать и взвесить когда и что сделать, как сделать, в какой момент сделать. Мы должны нанести такой удар, чтобы враг от него не оправился. Должны нанести такой удар, чтобы враг не посмел больше поднять голову. Эта война – наша славная Победа. Мы гордимся. Но наша задача заключается в том, чтобы армянский фашизм больше не поднял голову в этом регионе. Если кто-то хочет предоставить Армении территорию для создания второго государства, то пусть даст, пусть создадут там второе армянское государство, отдадут им часть своей территории. Но требовать от нас, чтобы на исторических, законных азербайджанских землях было создано армянское государство - в какую логику это укладывается? Это не укладывается ни в какую логику, ни в справедливость. Что вы забыли на наших землях? Расположенные в тысячах километров отсюда страны сегодня принимают законы, парламенты обсуждают этот вопрос. Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела. Еще раз хочу сказать, термин «нагорно-карабахский конфликт» остался уже в прошлом. Не советую, чтобы этот термин употреблялся дальше. Только говоря об истории, конечно, можно использовать этот термин.

В период войны мы, можно сказать, уничтожили армянскую армию. Во время войны я регулярно информировал азербайджанский народ об уничтоженной вражеской технике. Война уже закончилась и в регионе начинается новый период. Но я хотел бы проинформировать азербайджанский народ о том, как мы уничтожили армянскую армию в ходе войны и почему премьер-министр Армении подписался под этим унизительным актом капитуляции.

Уничтоженная техника армянской армии:

Противотанковые средства – 53 единицы, «Смерч» - 4 единицы, «Град» - 97 единиц, «Ураган» - 2 единицы, РСЗО – 1 единица, огнемет ТОС - 1, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «С-300» - 7 пусковых установок. Если подсчитать стоимость только указанной техники, то можно увидеть, какой мощный удар мы нанесли по армянской армии. Таким образом, 7 пусковых установок, 1 радиолокатор «С-300» и 2 станции обнаружения «С-300». Радиолокационная станция «Оборона» - 1 единица, ЗРК «ТОР» - 5 единиц, ЗРК «Оса» - 40 единиц, ЗРК «КУБ» - 4 единицы, ЗРК «КРУГ» - 1 единица, ЗРК «Застава» - 14 единиц, ЗРК «С-125» - 2 единицы, беспилотные летательные аппараты – 22 единицы, оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Эльбрус» - 2 единицы, баллистическая ракета – 1 единица, ракетный комплекс «Точка-У» - 1 единица, средства радиоэлектронной борьбы – 5 единиц, командно-штабная машина «Р-142» - 2 единицы, радиолокационная станция «Небо-М» - 1 единица, различные радиолокационные станции – 7 единиц, система радиоэлектронной борьбы «Репеллент» - 4 единицы.

Уничтоженная и взятая в качестве трофея техника врага:

Самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика» – 28 уничтожены, 5 взяты в качестве трофея. Пушки различного калибра – 315 уничтожены, 37 взяты в качестве военного трофея. Минометы – 63 уничтожены, 62 взяты в качестве трофея. Спецавтомобили – 10 уничтожены, 93 взяты в качестве трофея. Гранатометы – 178 взяты в качестве трофея. Тракторы – 10, зенитные установки «Шилка» – 5 взяты в качестве трофея. Стрелковое оружие – 1380 единиц стрелкового оружия взяты в качестве трофея. Разрушены 7 командных пунктов, 11 складов боеприпасов. Танки – 287 уничтожены, 79 взяты в качестве трофея, всего 366 танков. Список продолжается. Боевые машины пехоты – 69 уничтожены, 47 взяты в качестве трофея. Самолеты Су-25 – 5 уничтожены. Грузовые автомобили – 252 уничтожены, 270 взяты в качестве военного трофея.

Это дает основание сказать, что армянской армии нет, мы ее уничтожили. Эта армия создавалась десятилетиями. Ей предоставлялись оружие, боеприпасы, самая современная техника, причем бесплатно, это всем известно. Пусть специалисты подсчитают, стоимость перечисленной мной техники составляет, возможно, несколько миллиардов. Некоторые говорят, что более 3 миллиардов, другие – еще больше. Теперь подсчитают. Откуда у этой бедной страны столько денег? Внешний государственный долг Армении составляет 8 миллиардов долларов. Ее валютные резервы – чуть более 1 миллиарда. Эта страна погрязла в долгах. Внешний государственный долг составляет 60 процентов валового внутреннего продукта. Вся экономика в этой стране в настоящее время разваливается. После войны национальная валюта рухнула. Откуда это? Она – банкрот. Это – страна, потерпевшая крах. Где она взяла столько денег? А еще пусть покажет, как она осуществляла денежные перечисления. Мы обратимся и в международные структуры, пусть нам скажут, на основе каких контрактов были выплачены эти деньги? И выплачены ли вообще? Если не выплачены, значит получили бесплатно. В течение 44 дней мы уничтожили технику, которую они собирали на протяжении 30 лет. Нет армянской армии, нет. Сейчас они приводят сфальсифицированные цифры, связанные и с уничтожением их живой силы. У нас есть данные. При необходимости мы озвучим информацию о том, сколько живой силы потеряло государство-оккупант. Мы уничтожили армянскую армию. Именно поэтому они вынуждены были встать на колени перед нами и подписать акт о капитуляции. Это должно стать уроком для каждого.

Должен сказать, что подписанное 10 ноября Заявление выполняется. Хотел бы, чтобы и азербайджанский народ знал, иногда его называют заявлением, подписанным 9 ноября, иногда – 10 ноября. Мы подписали это заявление с Президентом России Владимиром Путиным посредством видеоконференции 10 ноября по бакинскому времени. Разница во времени у нас с Россией составляет один час. Наверное, данное несоответствие связано с этим. Так что заявление, подписанное 10 ноября, выполняется. После церемонии подписания я довел данное заявление как есть до внимания азербайджанского народа и еще раз показал, что вся наша работа прозрачна. Я подписал его на глазах народа, подписал с чувством большой гордости, как победитель. Я довел до внимания азербайджанского народа весь текст Заявления. Сегодня, когда конфликт остался позади, мне хотелось бы прокомментировать выполнение данного заявления. Вопросы, указанные в первом пункте, уже обеспечены. С 10 ноября обеспечено прекращение огня. Иногда бывают случаи нарушения прекращения огня со стороны Армении. А мы достойно отвечаем. Но случаев нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны не было, и в целом прекращение огня обеспечивается. Во втором пункте указано, что 20 ноября Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике. Это обеспечено. В третьем пункте указано, что на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора размещается миротворческий контингент Российской Федерации в составе 1960 военнослужащих, вооруженных огнестрельным оружием, 90 единиц бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники. Это обеспечено. В четвертом пункте указано, что срок Заявления составляет 5 лет. Если за 6 месяцев до истечения срока стороны не возразят, то это Заявление и это соглашение продлеваются. Это понятно. В целях повышения эффективности контроля за соблюдением договоренностей сторонами конфликта создается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. При подписании данного заявления этот пункт подробно не комментировался. Однако, подписывая его, мы уже договорились о том, что это будет турецко-российский центр, и это также уже нашло решение. Далее в 6 пункте указано, что Республика Армения 15 ноября возвращает Кяльбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район. Как вам известно, российская сторона, обратившись к нам, попросила некоторого времени. Возвращение нам Кяльбаджарского района уже обеспечено не 15, а 25 ноября. Данная часть 6 пункта уже исполнена. Лачинский район возвращен Азербайджану. Лачинский коридор шириной 5 километров не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем российского миротворческого контингента. Я уже прокомментировал этот пункт. В первоначальном варианте предлагалось 30 километров, затем - 10 километров, и он оставался под контролем не российского миротворческого контингента, а армянских вооруженных сил - мы это исключили из Заявления. Указано, что на основе согласия сторон в предстоящие 3 года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего сообщение между Нагорным Карабахом и Арменией. Тем самым для охраны данного маршрута в дальнейшем предусмотрено перемещение российского миротворческого контингента. Хочу прокомментировать и этот вопрос. Что здесь указывается? Сейчас всем хорошо известно, что Лачинский коридор проходит через город Лачин. Таким образом, город Лачин остается посередине данного коридора. Я же в ходе бесед с Президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. Здесь указано и время – в течение 3 лет. Но я считаю, что мы можем сделать это раньше. После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам. Этот вопрос заслуживает особого внимания, потому что если бы я не добился его включения в Заявление, то Лачинский коридор всегда охватывал бы город Лачин.

В седьмом пункте указано, что вынужденные переселенцы и беженцы под контролем Офиса Верховного комиссариата ООН по беженцам возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы. Это тоже важный вопрос. Граждане Азербайджана должны вернуться во все места Нагорного Карабаха, где они раньше жили. Этот вопрос будет контролировать уже ООН. Конечно, понадобится время. Это будет решено в ходе очередных контактов.

В восьмом пункте говорится, что производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами. Этот процесс уже продолжается – обмен как телами, так и пленными и заложниками.

В девятом пункте указывается, что в регионе восстанавливаются все экономические и транспортные связи. В целях организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой.

С первого дня войны по сегодняшний день – с 27 сентября до 1 декабря я неоднократно обращался к азербайджанскому народу, делился радостью победы, сообщал о наших освобожденных городах. Я считаю себя очень счастливым человеком, потому что эта Победа продемонстрировала наш дух, несгибаемый дух. Она показала, что азербайджанский народ никогда не собирался мириться с такой ситуацией, и весь народ - от мала до велика, те, кто покинул эти земли и жил мечтой о возвращении, представители молодого поколения, которые никогда не были на этих землях, но являются выходцами оттуда, жили одной мечтой. Все мы жили одной мечтой и осуществили ее. Сегодня сбылись все наши мечты. Это действительно большое счастье для каждого из нас. Война уже осталась позади.

Начинается новая эра для нашей страны. Новая эра созидания, эра развития, эра восстановления наших освобожденных территорий. Я абсолютно уверен, что азербайджанский народ и в этот период проявит единство, солидарность, продемонстрирует твердую волю. Вновь объединившись, азербайджанский народ сделает все возможное для восстановления разрушенных городов и сел. Отныне мы будем жить как великий и гордый народ. Мы сказали свое слово на международной арене, сказали свое слово в регионе, добились желаемого, и я уверен, что отныне наш народ ждет безопасная и счастливая жизнь.

Я знаю, что в эти дни азербайджанский народ с нетерпением ждал каждого моего выступления, потому что с самых первых дней мы одерживали победу, и в течение этих 44 дней не было такого, чтобы мы где-то отступали, ни разу. Хотя в войнах такое бывает, армии наступают, отступают, делают тактические маневры. Мы ни одного дня не отступали. Наши раненые солдаты, находившиеся в тяжелом состоянии, говорили в госпиталях, больницах, что хотим поскорее поправиться и вернуться в боевую зону. Да упокоит Аллах души наших шехидов, когда родители хоронили их, говорили – да здравствует Родина. Говорили – вперед, только вперед. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Мирные граждане – погибли 94 гражданских лица, более 400 мирных граждан были ранены заклятым врагом. Люди, дома которых были разрушены, выбираясь из-под обломков, говорили – только вперед. Знаете, это должен знать каждый, и мы демонстрируем всему миру, что являемся великим, непокоренным народом. Мы одержали Победу на поле боя, на политической арене, и эта Победа открывает новую эру для нашей страны. Это будет эра развития, безопасности и прогресса.

Я уже завершаю свои обращения на эту тему. Уверен, что после этого, конечно, во многих случаях буду обращаться к родному народу. Но хочу завершить свои обращения, связанные с этим периодом, словами, о которых мечтали все граждане Азербайджана: Джебраил наш, Физули наш, Зангилан наш, Губадлы наш, Агдам наш, Кяльбаджар наш, Лачин наш, Шуша наша, Карабах наш! Карабах – это Азербайджан! Слава азербайджанскому народу! Да здравствует Азербайджан!