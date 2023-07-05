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Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией

Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией Недавнее убийство французской полицией 17-летнего подростка алжирского происхождения является ещё одним признаком расизма и исламофобии в этой стране.
Внутренняя политика
5 июля 2023 г. 10:40
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией

Недавнее убийство французской полицией 17-летнего подростка алжирского происхождения является ещё одним признаком расизма и исламофобии в этой стране.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

"В связи с этим мы присоединяемся к заявлению ООН, в котором выражается сожаление по поводу стрельбы полицейских и содержится призыв к Франции «серьезно заняться глубокими проблемами расизма и дискриминации в правоохранительных органах", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev speaks about killing of teenager by police in France
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev beynəlxalq tədbirdə Fransada polis tərəfindən öldürülən yeniyetmədən danışıb

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