Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией

Недавнее убийство французской полицией 17-летнего подростка алжирского происхождения является ещё одним признаком расизма и исламофобии в этой стране.

Недавнее убийство французской полицией 17-летнего подростка алжирского происхождения является ещё одним признаком расизма и исламофобии в этой стране.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

"В связи с этим мы присоединяемся к заявлению ООН, в котором выражается сожаление по поводу стрельбы полицейских и содержится призыв к Франции «серьезно заняться глубокими проблемами расизма и дискриминации в правоохранительных органах", - отметил глава государства.