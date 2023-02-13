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Президент: Новая станция значительно усилит энергетический потенциал нашей страны

Президент: Новая станция значительно усилит энергетический потенциал нашей страны Сегодня мы собрались на церемонии закладки фундамента новой электростанции мощностью 1280 мегаватт в Мингячевире. Уверен, что в ближайшее время – в 2025 году - мы отметим открытие этой станции.
Внутренняя политика
13 февраля 2023 г. 11:33
Президент: Новая станция значительно усилит энергетический потенциал нашей страны

Сегодня мы собрались на церемонии закладки фундамента новой электростанции мощностью 1280 мегаватт в Мингячевире. Уверен, что в ближайшее время – в 2025 году - мы отметим открытие этой станции.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

"Это очень знаменательное событие, которое значительно усилит энергетический потенциал нашей страны и в то же время еще больше повысит значение Мингячевира как центра электроэнергетики Азербайджана. Мингячевир и так в настоящее время является нашим главным городом в области электроэнергетики. Электростанция, действующая в Мингячевире, сегодня обеспечивает большую часть потребностей нашей страны в электроэнергии", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: New power plant will greatly strengthen energy potential of our country
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Yeni elektrik stansiyası ölkəmizin enerji potensialını böyük dərəcədə gücləndirəcək"

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