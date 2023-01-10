Президент Ильхам Алиев назвал инфляцию в Азербайджане импортированной

Сегодня инфляция превратилась в серьезную проблему во всем мире. Даже в развитых западных странах, где инфляция обычно была не выше одного, максимум 1,5 процента, сегодня она превышает 10 процентов.

Сегодня инфляция превратилась в серьезную проблему во всем мире. Даже в развитых западных странах, где инфляция обычно была не выше одного, максимум 1,5 процента, сегодня она превышает 10 процентов.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью местным телеканалам, отвечая на вопрос о предпринимаемых шагах по сокращению влияния роста цен и высокой инфляции в мире на Азербайджан.

Назвав инфляцию в Азербайджане импортированной, глава государства сказал: "Конечно, являясь частью мировой экономики, мы импортируем многие товары, стараясь при этом, чтобы импортозамещающее местное производство получило более широкий размах. Но пока, мы, естественно, зависим от импорта. Поэтому, если можно так сказать, инфляция импортирована в Азербайджан. По итогам прошлого года она составила 13,9 процента. То есть возможности борьбы с этой импортированной инфляцией у нас достаточно ограниченные".