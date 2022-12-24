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Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком

Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком На этом трагедии западных азербайджанцев не закончились. Всем нам хорошо известно, что в 1948-1953 годах наш народ подвергся очередной депортации. Это стало очередным преступлением советского правительства против западных азербайджанцев и азербайджанского
Внутренняя политика
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком

На этом трагедии западных азербайджанцев не закончились. Всем нам хорошо известно, что в 1948-1953 годах наш народ подвергся очередной депортации. Это стало очередным преступлением советского правительства против западных азербайджанцев и азербайджанского народа в целом.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

Назвав депортацию наших соотечественников из Западного Азербайджана большой несправедливостью и бессовестным поступком, глава государства сказал: «Потому что всего три года назад закончилась Вторая Мировая война, в которой азербайджанский народ проявил большую самоотверженность. Только выходцев из советского Азербайджана погибло 300 тысяч человек. Погибли и десятки тысячи азербайджанцев, проживавших в то время в советской Армении. Азербайджан сыграл исключительную роль в победе, одержанной над фашизмом во Второй Мировой войне».

Подчеркнув, что без азербайджанской нефти советскому государству никогда бы не удалось одержать победу, президент сказал: «Это знают все. Эти цифры неоднократно озвучивались. Около 70, 80, 90 процентов бензина, смазочных масел, нефти поставлялось из Азербайджана. Несмотря на все это, против нашего народа было совершено очередное преступление, и это, повторяю, было очень бессовестным поступком, когда под надуманным предлогом наш народ подвергся очередной депортации».

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Qərbi azərbaycanlıların deportasiyasını böyük ədalətsizlik və vicdansızlıq adlandırıb

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