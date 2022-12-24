Ильхам Алиев: Наступит тот день, когда западные азербайджанцы вернутся на нашу историческую землю – в Западный Азербайджан

Наступит тот день, когда наши соотечественники из Западного Азербайджана, их близкие, дети и внуки вернутся на нашу историческую землю, в Западный Азербайджан. Я уверен, что этот день наступит, и западные азербайджанцы вернутся на родные земли с большим э

Наступит тот день, когда наши соотечественники из Западного Азербайджана, их близкие, дети и внуки вернутся на нашу историческую землю, в Западный Азербайджан. Я уверен, что этот день наступит, и западные азербайджанцы вернутся на родные земли с большим энтузиазмом и воодушевлением.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

«Есть множество факторов, чтобы так говорить. И, наверное, самый главный из них – это историческая память нашего народа. Сегодня пример села Агалы Зангиланского района дает основания так говорить. Подавляющее большинство людей, детей и молодежи, проживающих в этом селе, никогда не видели родных для них земель. Тоска по родной земле и любовь к Родине побудили их вернуться туда. Среди них немало тех, кто возвращается в родные края даже из Баку и Сумгайыта. Иными словами, это особенность нашего народа, земля всегда притягивает нас. Уверен, что и западные азербайджанцы живут этой идеей, этой мечтой», - подчеркнул глава государства.