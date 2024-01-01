Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак

Наша историческая Победа – Победа во Второй Карабахской войне, антитеррористическая операция, освобождение от оккупантов, падение сепаратистского режима по праву сплотили всех азербайджанцев, объединили их в единый кулак.
Как сообщает
Подчеркнув, что "Железный кулак" стал символом летописи нашей Победы, глава государства отметил: "Сегодня "Железный кулак" одновременно является символом нашего единства. Хочу заверить азербайджанский народ, азербайджанцев всего мира, что "Железный кулак" всегда будет на месте".