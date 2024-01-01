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Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак

Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак Наша историческая Победа – Победа во Второй Карабахской войне, антитеррористическая операция, освобождение от оккупантов, падение сепаратистского режима по праву сплотили всех азербайджанцев, объединили их в единый кулак.
Внутренняя политика
1 января 2024 г. 00:16
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак

Наша историческая Победа – Победа во Второй Карабахской войне, антитеррористическая операция, освобождение от оккупантов, падение сепаратистского режима по праву сплотили всех азербайджанцев, объединили их в единый кулак.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что "Железный кулак" стал символом летописи нашей Победы, глава государства отметил: "Сегодня "Железный кулак" одновременно является символом нашего единства. Хочу заверить азербайджанский народ, азербайджанцев всего мира, что "Железный кулак" всегда будет на месте".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Tarixi Zəfərimiz bütün azərbaycanlıları bir yumruq halına gətirir

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