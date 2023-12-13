Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам VI форума солидарности азербайджанских волонтеров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам VI форума солидарности азербайджанских волонтеров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам VI форума солидарности азербайджанских волонтеров.

Как сообщает Report, текст обращения зачитал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

В обращении говорится:

"Дорогая молодежь!

Приветствую вас – участников VI форума солидарности азербайджанских волонтеров, поздравляю с Международным днем волонтеров и желаю всем вам здоровья, успехов в дальнейших делах.

Организация форума в рамках "Года Гейдара Алиева", объявленного в нашей стране в связи со 100-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева, имеет особое значение. Волонтерское движение, получившее широкий размах по благословению именно великого лидера, объединило азербайджанскую молодежь на единой платформе и за минувший период охватило самые различные сферы общественной жизни. Руководствуясь нашими богатыми культурно-духовными ценностями, движение воплотило в практической деятельности такие высшие человеческие качества, как доброта, самоотверженность и бескорыстная помощь, по достоинству оправдало доверие общества.

Отрадно, что сегодня во всех уголках нашей страны волонтеры в соответствии с целями и принципами государственной молодежной политики присоединяются к социальным инициативам и инновационным проектам, направленным на постоянный прогресс Азербайджана. Вместе с нашими экоактивистами они были главными участниками увенчавшейся успехом мирной акции протеста против незаконной эксплуатации наших природных ресурсов в Карабахе. У них уже есть опыт координированной деятельности по оказанию гуманитарной помощи также и за пределами страны.

Сейчас мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости. Ведется широкомасштабная работа для скорейшего возвращения к прежнему ритму жизни на наших освобожденных от оккупации территориях. Верю, что вы, волонтеры, выбравшие своим девизом рекомендации великого лидера, и впредь будете демонстрировать глубокую привязанность к Родине и государству, проявляя высокую активность, внесете вклад в процесс Великого возвращения".