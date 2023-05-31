Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели".

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники выставки и форума!

Уважаемые гости, дамы и господа!

Приветствую вас по случаю начала "Бакинской энергетической недели", объединяющей в себе ряд престижных энергетических мероприятий Каспийского региона, желаю успехов в вашей будущей деятельности в этих рамках.

Уверен, что "Бакинская энергетическая неделя" еще больше усилит диалог по глобальному сотрудничеству в сфере энергетической безопасности и диверсификации источников энергии.

"Бакинская энергетическая неделя" включает такие престижные мероприятия, как 28-я Международная выставка "Нефть и газ Каспия", 11-я Каспийская международная выставка "Энергетика и зеленая энергия" и 28-й Бакинский энергетический форум. Это мероприятие, которое традиционно проводится каждый год, является возможностью для дискуссий по обеспечению глобальной энергетической безопасности, расширению сотрудничества в области продвижения проектов, связанных с потенциалом альтернативной и возобновляемой энергии, в том числе "зеленой" энергии, а также диверсификации источников энергии.

В этом году "Бакинская энергетическая неделя" приходится на период празднования 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Это - знаменательное событие. Формирование платформы энергетического диалога и выставочной деятельности в Азербайджане связано с исключительной ролью Гейдара Алиева. Начало проведения выставки "Нефть и газ Каспия" и объявление нефтяной стратегии, разработанной под руководством общенационального лидера, пришлись на одно и то же время – 1994 год. Азербайджан, ставший надежным гарантом энергетической безопасности после подписания в том же году "Контракта века", создал успешный пример сотрудничества со всеми зарубежными партнерами в нефтегазовой сфере и экспорте энергетических ресурсов. В настоящее время Азербайджан повторяет свой успех в нефтегазовой истории, реализуя проекты, связанные с экспортом "зеленой" энергии.

Устойчивое развитие в последние годы технологий производства энергии, а также глобальные климатические цели ускоряют переход к "зеленой" энергии, который является одним из основных направлений энергетической политики ведущих стран мира. Используя свои богатые природные ресурсы, наша страна вносит существенный вклад в глобальную повестку дня, такую как увеличение производства альтернативной и возобновляемой энергии, декарбонизация и диверсификация источников энергии. В среднесрочной перспективе Азербайджан стремится стать экспортером электроэнергии, полученной из альтернативных источников, и водорода - "зеленой" энергии.

Запуск проектов, направленных на развитие "зеленой" энергии в стране, является важной возможностью для создания "зеленого энергетического коридора", считающегося аналогом такого крупного проекта, как "Южный газовый коридор". В частности, реализация крупномасштабных проектов на освобожденных от оккупации территориях, в том числе создание зоны "зеленой" энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре, превратят страну в производителя и экспортера альтернативной энергии.

Учитывая дальнейшее повышение стратегического значения проекта "Южный газовый коридор" в энергетическом переходе, расширение проектов TANAP и TAP уже стало для Азербайджана актуальной темой. Расширение Южного газового коридора до 2027 года и другие перспективы, связанные с транспортировкой энергетических ресурсов, послужат дальнейшему укреплению стратегической роли нашей страны в диверсифицированном энергоснабжении и энергетической безопасности наших партнеров.

Уважаемые участники мероприятия!

Азербайджан уже давно проводит такое мероприятие глобального значения. Верю, что благодаря своему многолетнему опыту выставка и форум полноценными докладами, дискуссиями и обменом мнениями в атмосфере взаимопонимания откроют новые горизонты для наших широких экономических связей и будут способствовать эффективному сотрудничеству.

Желаю "Бакинской энергетической неделе" дальнейших успехов, а вам - новых достижений в вашей деятельности!"