Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели".
Как сообщает Report, в обращении говорится:
"Уважаемые участники выставки и форума!
Уважаемые гости, дамы и господа!
Приветствую вас по случаю начала "Бакинской энергетической недели", объединяющей в себе ряд престижных энергетических мероприятий Каспийского региона, желаю успехов в вашей будущей деятельности в этих рамках.
Уверен, что "Бакинская энергетическая неделя" еще больше усилит диалог по глобальному сотрудничеству в сфере энергетической безопасности и диверсификации источников энергии.
"Бакинская энергетическая неделя" включает такие престижные мероприятия, как 28-я Международная выставка "Нефть и газ Каспия", 11-я Каспийская международная выставка "Энергетика и зеленая энергия" и 28-й Бакинский энергетический форум. Это мероприятие, которое традиционно проводится каждый год, является возможностью для дискуссий по обеспечению глобальной энергетической безопасности, расширению сотрудничества в области продвижения проектов, связанных с потенциалом альтернативной и возобновляемой энергии, в том числе "зеленой" энергии, а также диверсификации источников энергии.
В этом году "Бакинская энергетическая неделя" приходится на период празднования 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Это - знаменательное событие. Формирование платформы энергетического диалога и выставочной деятельности в Азербайджане связано с исключительной ролью Гейдара Алиева. Начало проведения выставки "Нефть и газ Каспия" и объявление нефтяной стратегии, разработанной под руководством общенационального лидера, пришлись на одно и то же время – 1994 год. Азербайджан, ставший надежным гарантом энергетической безопасности после подписания в том же году "Контракта века", создал успешный пример сотрудничества со всеми зарубежными партнерами в нефтегазовой сфере и экспорте энергетических ресурсов. В настоящее время Азербайджан повторяет свой успех в нефтегазовой истории, реализуя проекты, связанные с экспортом "зеленой" энергии.
Устойчивое развитие в последние годы технологий производства энергии, а также глобальные климатические цели ускоряют переход к "зеленой" энергии, который является одним из основных направлений энергетической политики ведущих стран мира. Используя свои богатые природные ресурсы, наша страна вносит существенный вклад в глобальную повестку дня, такую как увеличение производства альтернативной и возобновляемой энергии, декарбонизация и диверсификация источников энергии. В среднесрочной перспективе Азербайджан стремится стать экспортером электроэнергии, полученной из альтернативных источников, и водорода - "зеленой" энергии.
Запуск проектов, направленных на развитие "зеленой" энергии в стране, является важной возможностью для создания "зеленого энергетического коридора", считающегося аналогом такого крупного проекта, как "Южный газовый коридор". В частности, реализация крупномасштабных проектов на освобожденных от оккупации территориях, в том числе создание зоны "зеленой" энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре, превратят страну в производителя и экспортера альтернативной энергии.
Учитывая дальнейшее повышение стратегического значения проекта "Южный газовый коридор" в энергетическом переходе, расширение проектов TANAP и TAP уже стало для Азербайджана актуальной темой. Расширение Южного газового коридора до 2027 года и другие перспективы, связанные с транспортировкой энергетических ресурсов, послужат дальнейшему укреплению стратегической роли нашей страны в диверсифицированном энергоснабжении и энергетической безопасности наших партнеров.
Уважаемые участники мероприятия!
Азербайджан уже давно проводит такое мероприятие глобального значения. Верю, что благодаря своему многолетнему опыту выставка и форум полноценными докладами, дискуссиями и обменом мнениями в атмосфере взаимопонимания откроют новые горизонты для наших широких экономических связей и будут способствовать эффективному сотрудничеству.
Желаю "Бакинской энергетической неделе" дальнейших успехов, а вам - новых достижений в вашей деятельности!"