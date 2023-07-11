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Президент Ильхам Алиев: Нахчыван должен стать зоной "зеленой" энергии

Президент Ильхам Алиев: Нахчыван должен стать зоной "зеленой" энергии Недавно по моему поручению была принята государственная программа будущего развития Нахчыванской Автономной Республики. Программа опубликована в печати, любой может ее прочитать. Благодаря этой программе можно будет обеспечить успешное социально-экономиче
Внутренняя политика
11 июля 2023 г. 19:39
Президент Ильхам Алиев: Нахчыван должен стать зоной зеленой энергии

Недавно по моему поручению была принята государственная программа будущего развития Нахчыванской Автономной Республики. Программа опубликована в печати, любой может ее прочитать. Благодаря этой программе можно будет обеспечить успешное социально-экономическое развитие Нахчывана в короткие сроки. И я уверен, что она будет реализована в полном объеме, так как эта программа основывается на наших собственных ресурсах.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Глава государства сказал, что поставил вопрос превращения Нахчывана в зону "зеленой" энергии, как Карабах и Восточный Зангезур. "Значительная часть электроэнергии в Нахчыванской Автономной Республике производится сегодня гидроэлектростанциями. Там предусмотрено также строительство солнечных и ветряных электростанций. Возможно, 1000-мегаватных, возможно, 1500-мегаватных, с одной стороны, мы обеспечим "зеленой" энергией все потребности автономной республики, а с другой, - будем экспортировать "зеленую" энергию и в соседние страны", - отметил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: I am sure that state program on future development of Nakhchivan will be fully implemented
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Əminəm ki, Naxçıvanın gələcək inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı tam icra ediləcək"

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