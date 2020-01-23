Президент Ильхам Алиев наградил Вагифа Шадлинского

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Вагифа Шадлинского орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии медицинской науки в Азербайджане Вагиф Билас оглу Шадлинский награжден орденом "Шохрат".

Отметим, что 24 января академику Российской академии медицинских наук и Международной академии наук исследований тюркского мира, профессору, завкафедрой анатомии человека Азербайджанского медицинского университета Вагифу Шадлинскому исполняется 80 лет.