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Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и спортивных специалистов

Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и спортивных специалистов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов и спортивных специалистов Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
20 декабря 2023 г. 13:38
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и спортивных специалистов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов и спортивных специалистов Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии спорта в Азербайджане глава государства наградил следующих лиц:

"Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики"

Халфаева Зияда Али оглу

медалью "Терегги"

Аллахвердиева Ханлара Ханлар оглу

Аллахвердиева Мехмана Фируддин оглу

Бабаева Назима Таир оглу

Буньядову Тамиллу Гусейн гызы

Ахмедова Кямала Иззет оглу

Алиавсарова Алекбера Алиаскер оглу

Аскерова Асифа Шамиль оглу

Идаятзаде Эльнура Рагим оглу

Гусейнли Тураджа Бейляр оглу

Гусейнова Рахиба Агали оглу

Гурбанова Бахруза Сейфулла оглу

Новрузова Аскерхана Гурбан оглу

Рустамова Аллахверди Агаммед оглу

Рустамова Лютфияра Эйюб оглу

Скидан Ханну Александровну

Шахбанова Ибадуллу Шамсуддиновича

Велиева Ширина Муса оглу.

2. За особые заслуги в развитии спорта в Азербайджане и высокий профессионализм почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" присвоено следующим лицам:

Абдуллаеву Арифу Ядулла оглу

Абилову Эльдару Зохраб оглу

Мамедову Фархаду Низами оглу.

3. За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии спорта в Азербайджане персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:

Бейбутову Рафигу Гамбар оглу

Алиеву Тофигу Зохраб оглу

Азизли Эльденизу Ямен оглу

Гашимову Гасыму Муртуза оглу.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev honors athletes and sports specialists with prestigious awards
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev idmançıları və idman mütəxəssislərini təltif edib - SİYAHI

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