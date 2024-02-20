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Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Государственной налоговой службы

Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Государственной налоговой службы Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
20 февраля 2024 г. 16:39
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Государственной налоговой службы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии налоговой системы награждаются следующие работники Государственной налоговой службы при Министерстве экономики:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Велиев Илькин Этибар оглу

медалью "За отличие на государственной службе"

Мусаев Орхан Азад оглу

медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 1-й степени

Абдуллаев Вели Гасан оглу

Кенгерли Джавид Мухтар оглу

Мусаев Фахраддин Биннат оглу

Сулейманлы Эльхан Сулейман оглу

Шахинзаде Фарман Ильхам оглу

медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 2-й степени

Махмудов Фуад Малик оглу

Магеррамов Рамиз Булут оглу

медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 3-й степени

Ахмедов Рашад Кязым оглу.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev vergi işçilərini təltif edib - SİYAHI

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