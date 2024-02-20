Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Государственной налоговой службы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии налоговой системы награждаются следующие работники Государственной налоговой службы при Министерстве экономики:
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Велиев Илькин Этибар оглу
медалью "За отличие на государственной службе"
Мусаев Орхан Азад оглу
медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 1-й степени
Абдуллаев Вели Гасан оглу
Кенгерли Джавид Мухтар оглу
Мусаев Фахраддин Биннат оглу
Сулейманлы Эльхан Сулейман оглу
Шахинзаде Фарман Ильхам оглу
медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 2-й степени
Махмудов Фуад Малик оглу
Магеррамов Рамиз Булут оглу
медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 3-й степени
Ахмедов Рашад Кязым оглу.