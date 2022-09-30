Ряду сотрудников республиканской прокуратуры присвоены высшие специальные звания

Ряду сотрудников республиканской прокуратуры присвоены высшие специальные звания

30 сентября Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам прокуратуры Азербайджанской Республики высших специальных званий. Как сообщает Report, что согласно распоряжению шесть сотрудников прокуратуры Азербайджана - первый замес

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30 сентября Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении шести сотрудникам прокуратуры Азербайджана высших специальных званий.



Как сообщает Report, согласно распоряжению первому заместителю генерального прокурора Эльчину Мамедову, заместителю генерального прокурора Эльмару Джамалову, заместителю генерального прокурора Гейдару Мамедову, заместителю генерального прокурора, начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Назиму Раджабову присвоены звания государственного советника юстиции второй степени.



Начальнику следственного управления Генеральной прокуратуры Немату Авазову и начальнику Управления международно- правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Эркину Алиханову присвоено звание государственного советника юстиции третьей степени.



1 октября является профессиональным праздником работников прокуратуры Азербайджана. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Ilham Aliyev awards high special ranks to 6 employees of prosecutor's office