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Президент Ильхам Алиев наградил работников азербайджанского кино

Президент Ильхам Алиев наградил работников азербайджанского кино Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников азербайджанского кино.
Внутренняя политика
1 августа 2024 г. 13:58
Президент Ильхам Алиев наградил работников азербайджанского кино

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников азербайджанского кино.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, глава государства постановил за заслуги в развитии азербайджанской кинематографии наградить медалью "Терегги" следующих лиц:

Джильгамлы Рамзию Экремовну

Гулиеву Гюльшан Расул гызы

Мамедова Ровшана Исах оглу

Наджафова Байрама Хидаят оглу

Юнусова Адалята Мамед оглу.

За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской кинематографии персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:

Гурбановой Фирангиз Ага Дадаш гызы

Рустамову Акифу Заби оглу.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın kino işçilərini təltif edib - SİYAHI

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