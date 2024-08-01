Президент Ильхам Алиев наградил работников азербайджанского кино

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников азербайджанского кино.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, глава государства постановил за заслуги в развитии азербайджанской кинематографии наградить медалью "Терегги" следующих лиц:
Джильгамлы Рамзию Экремовну
Гулиеву Гюльшан Расул гызы
Мамедова Ровшана Исах оглу
Наджафова Байрама Хидаят оглу
Юнусова Адалята Мамед оглу.
За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской кинематографии персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:
Гурбановой Фирангиз Ага Дадаш гызы
Рустамову Акифу Заби оглу.