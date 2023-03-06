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Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин

Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских женщин медалью "Терегги".
Внутренняя политика
6 марта 2023 г. 13:21
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских женщин медалью "Терегги".

Как сообщает Report, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики медалью "Терегги" наградят следующих лиц:

Абдурахманову Неву Сабир гызы

Баба-заде Кенуль Эльчин гызы

Гасанову Афет Садыг гызы

Гусейнову Нубарек Кямран гызы

Ибрагимову Аиду Зияд гызы

Исмаил Шахлу Рафиг гызы

Исмаилову Насибу Исрафил гызы

Исмаилову Заринтадж Исмаил гызы

Гахраманову Малахат Джамиль гызы

Гулиеву Адалят Абид гызы

Махмудову Рамилю Расим гызы

Манафову Галину Яковлевну

Мехтиеву Рахилю Ибрагим гызы

Мамедову Наргиз Хаким гызы

Мамедову Назакет Салах гызы

Мамедову Зумруд Муса гызы

Мирхадиеву Замину Рза гызы

Мурадову Захру Билал гызы

Ризазаде Ираду Багир гызы

Велиеву Тунзалю Вели гызы

Едадаеву Яфо Арииловну.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev bir qrup qadını təltif edib - SİYAHI

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