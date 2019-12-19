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Президент Ильхам Алиев наградил Эльмиру Сулейманову

Президент Ильхам Алиев наградил Эльмиру Сулейманову

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Эльмиры Теймур гызы Сулеймановой орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики и плодотворную деятельность в области защиты прав человека Эльмира Теймур гызы Сулейманова награждена орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Отметим, что в 2002-2019 годы Э.Сулейманова была уполномоченным по правам человека Азербайджана (Омбудсменом). 

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