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Президент Ильхам Алиев на встрече со студентами Карабахского университета рассказал о героизме наших военных

Президент Ильхам Алиев на встрече со студентами Карабахского университета рассказал о героизме наших военных Президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета рассказал о героизме, профессионализме наших военных.
Внутренняя политика
20 сентября 2024 г. 11:29
Президент Ильхам Алиев на встрече со студентами Карабахского университета рассказал о героизме наших военных

Президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета рассказал о героизме, профессионализме наших военных.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что в мировой военной истории не было операций подобных тем, что провела наша славная Армия.

"В течение 44 дней каждый день идти вперед, прорывая в сложных географических условиях 5-6, а в некоторых местах 7 оборонительных линий врага, подниматься снизу вверх, неся потери, освободить такую неприступную крепость как Шуша, взбираясь на отвесные скалы только с легким оружием, – какая армия в современной истории продемонстрировала такой героизм, профессионализм?! Это правда", - сказал президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev highlights heroism of soldiers at meeting with students of Garabagh University
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Qarabağ Universitetinin tələbələri ilə görüşdə Azərbaycan hərbçilərinin qəhrəmanlığından danışıb

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