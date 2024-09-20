Президент Ильхам Алиев на встрече со студентами Карабахского университета рассказал о героизме наших военных

Президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета рассказал о героизме, профессионализме наших военных.

Президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета рассказал о героизме, профессионализме наших военных.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что в мировой военной истории не было операций подобных тем, что провела наша славная Армия.

"В течение 44 дней каждый день идти вперед, прорывая в сложных географических условиях 5-6, а в некоторых местах 7 оборонительных линий врага, подниматься снизу вверх, неся потери, освободить такую неприступную крепость как Шуша, взбираясь на отвесные скалы только с легким оружием, – какая армия в современной истории продемонстрировала такой героизм, профессионализм?! Это правда", - сказал президент Азербайджана.