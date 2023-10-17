Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Физули еще раз выразил уважение к памяти шехидов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули" еще раз выразил почтение к памяти шехидов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули" еще раз выразил почтение к памяти шехидов.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства сказал: "Сегодня, отмечая этот праздничный день, все мы, естественно, еще раз выражаем глубокое почтение к памяти наших дорогих шехидов. Два дня назад, обращаясь к народу на главной, центральной площади Ханкенди, я сказал, что мы в долгу перед ними за этот день. Это – правда".