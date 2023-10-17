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Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Физули еще раз выразил уважение к памяти шехидов

Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Физули еще раз выразил уважение к памяти шехидов Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули" еще раз выразил почтение к памяти шехидов.
Внутренняя политика
17 октября 2023 г. 14:24
Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Физули еще раз выразил уважение к памяти шехидов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули" еще раз выразил почтение к памяти шехидов.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства сказал: "Сегодня, отмечая этот праздничный день, все мы, естественно, еще раз выражаем глубокое почтение к памяти наших дорогих шехидов. Два дня назад, обращаясь к народу на главной, центральной площади Ханкенди, я сказал, что мы в долгу перед ними за этот день. Это – правда".

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Версия на английском языке Azerbaijani President once again pays respect to martyrs at meeting with Fuzuli residents
Версия на азербайджанском языке Prezident Füzulidə sakinlərlə görüşdə şəhidlərimizə ehtiramını bir daha ifadə edib

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