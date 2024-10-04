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Президент на встрече с жителями Джебраила рассказал об антиазербайджанских шагах Америки

Президент на встрече с жителями Джебраила рассказал об антиазербайджанских шагах Америки Америка в 1992 году, в то время, когда мы теряли земли, ввела против нас санкции. Затем в 2001 году санкции были отменены.
Внутренняя политика
4 октября 2024 г. 13:55
Президент на встрече с жителями Джебраила рассказал об антиазербайджанских шагах Америки

Америка в 1992 году, в то время, когда мы теряли земли, ввела против нас санкции. Затем в 2001 году санкции были отменены.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

Говоря о причинах этого, глава государства отметил: "Потому что началась их оккупационная деятельность в Афганистане, началась захватническая война, и мы им были нужны. Пока они оставались в Афганистане, эти санкции ежегодно отменялись президентом США. Как только они сбежали из Афганистана, причем на глазах у всего мира, против нас снова были введены эти санкции. Можно ли быть настолько неблагодарными?!".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev highlights US anti-Azerbaijan actions during meeting with residents of Jabrayil
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Cəbrayıl sakinləri ilə görüşdə Amerikanın anti-Azərbaycan addımlarından danışıb

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