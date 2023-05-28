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Президент Ильхам Алиев на встрече с лачынцами рассказал о героизме молодежи, освободившей азербайджанские земли

Президент Ильхам Алиев на встрече с лачынцами рассказал о героизме молодежи, освободившей азербайджанские земли Мы создали мощную армию. Эта армия в течение 44 дней разгромила врага, поставила его на колени и изгнала с наших земель.
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 12:49
Президент Ильхам Алиев на встрече с лачынцами рассказал о героизме молодежи, освободившей азербайджанские земли

Мы создали мощную армию. Эта армия в течение 44 дней разгромила врага, поставила его на колени и изгнала с наших земель.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

"Мы вырастили прекрасное молодое поколение, воспитанное в духе патриотизма, в национальном духе. Эта молодежь освободила наши земли. Молодежь из этих регионов, не видевшая Лачына, Кяльбаджара, других земель, находившихся в то время под оккупацией, готова была идти и шла на смерть", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что героизм шехидов никогда не будет забыт, глава государства заявил, что благодаря их героизму, отваге сегодня мы находимся здесь, и сегодня на этих землях возрождается жизнь.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'We have built a strong army'
Версия на азербайджанском языке Prezident laçınlılarla görüşdə torpaqlarımızı azad edən gənclərin qəhrəmanlığından danışıb

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