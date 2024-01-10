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Президент Ильхам Алиев: Мы завершили свое правое дело и сами восстановили справедливость

Президент Ильхам Алиев: Мы завершили свое правое дело и сами восстановили справедливость Мы все увидели, что справедливость восторжествовала, мы завершили свое правое дело и сами восстановили справедливость.
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Мы завершили свое правое дело и сами восстановили справедливость

Мы все увидели, что справедливость восторжествовала, мы завершили свое правое дело и сами восстановили справедливость.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Однако, к сожалению, основные игроки международного сообщества не разделили это наше мнение. Напротив, нас пытались обвинить, пытались задействовать против нас различные механизмы давления", - заявил глава государства, отметив, что этой справедливости мы добились, ведя одновременно политическую и дипломатическую войну в международной плоскости. Поэтому значение нашей Победы приобретает еще большую важность.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: ‘We have completed our just cause and restored justice ourselves’
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Biz öz haqq işimizi yekunlaşdırmışıq və ədaləti özümüz bərpa etmişik"

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