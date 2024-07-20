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Президент Ильхам Алиев: Мы являемся свидетелями исторической трансформации на Южном Кавказе

Президент Ильхам Алиев: Мы являемся свидетелями исторической трансформации на Южном Кавказе Могу сказать, что мы являемся свидетелями исторической трансформации на Южном Кавказе, где происходят историко-геополитические изменения.
Внутренняя политика
20 июля 2024 г. 16:36
Президент Ильхам Алиев: Мы являемся свидетелями исторической трансформации на Южном Кавказе

Могу сказать, что мы являемся свидетелями исторической трансформации на Южном Кавказе, где происходят историко-геополитические изменения.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на II Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"Традиционные альянсы несколько ослабли и появились новые форматы сотрудничества. Конечно, важнейшим событием является полное восстановление нашей территориальной целостности и суверенитета в сентябре прошлого года. Это было важное событие не только между первым и вторым Форумом, но и в целом в нашей современной истории", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Biz Cənubi Qafqaz regionunda tarixi transformasiyanın şahidiyik

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