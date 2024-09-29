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Президент Ильхам Алиев: Мы высоко ценим наши долгосрочные отношения с Международной ассоциацией прокуроров

Президент Ильхам Алиев: Мы высоко ценим наши долгосрочные отношения с Международной ассоциацией прокуроров Мы высоко ценим наши долгосрочные отношения с Международной ассоциацией прокуроров и считаем важным активизировать усилия по укреплению этого партнерства.
Внутренняя политика
29 сентября 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко ценим наши долгосрочные отношения с Международной ассоциацией прокуроров

Мы высоко ценим наши долгосрочные отношения с Международной ассоциацией прокуроров и считаем важным активизировать усилия по укреплению этого партнерства.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева, адресованном участникам 29-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров.

"В Азербайджане в органах прокуратуры проведены прогрессивные реформы, в стране полностью обеспечены верховенство закона, фундаментальные права и свободы. Правоохранительные органы нашей страны на международном уровне вносят важный вклад в борьбу с транснациональной преступностью, терроризмом, сепаратизмом, контрабандой, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью, нелегальной миграцией и другими преступлениями и поддерживают международное сотрудничество в этом направлении.

Появление новых форм и проявлений трансграничной преступности, в том числе новых видов киберпреступности, использование платформ социальных сетей, возможностей, создаваемых искусственным интеллектом, в преступных и террористических целях являются новыми и сложными вызовами, стоящими перед органами прокуратуры. В то же время все мы обеспокоены нарастающими в мире тенденциями ненависти и расизма на этнорелигиозной почве.

Уверен, что четырехдневная конференция, посвященная теме "Роль прокурора в обеспечении верховенства закона", внесет вклад в достижение общих целей и откроет путь к еще большему сотрудничеству", - отмечается в обращении.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası ilə uzunmüddətli əlaqələrimizi yüksək qiymətləndiririk

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