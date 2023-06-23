Президент Ильхам Алиев: Мы существенно повышаем и будем повышать нашу боеспособность

Открытие в нашей стране очередной воинской части коммандо является очень знаменательным событием. Как вам известно, после Отечественной войны по моему указанию в Министерстве обороны были созданы Силы коммандо, и число коммандо увеличивается день ото дня.

Открытие в нашей стране очередной воинской части коммандо является очень знаменательным событием. Как вам известно, после Отечественной войны по моему указанию в Министерстве обороны были созданы Силы коммандо, и число коммандо увеличивается день ото дня.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев cказал 23 июня на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

"Несколько воинских частей уже действуют и планируется открытие новых воинских частей. Таким образом, мы существенно повышаем и будем повышать нашу боеспособность", - отметил глава государства.