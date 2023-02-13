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Президент Ильхам Алиев: Мы при небольших затратах получаем большой энергетический потенциал

Президент Ильхам Алиев: Мы при небольших затратах получаем большой энергетический потенциал В Мингячевире уже создана мощная электроэнергетическая инфраструктура, и строительство этой электростанции именно в Мингячевире преследует прежде всего эту цель.
Внутренняя политика
13 февраля 2023 г. 13:36
Президент Ильхам Алиев: Мы при небольших затратах получаем большой энергетический потенциал

В Мингячевире уже создана мощная электроэнергетическая инфраструктура, и строительство этой электростанции именно в Мингячевире преследует прежде всего эту цель.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

"Поэтому мы при небольших затратах получаем большой энергетический потенциал. В то же время 60 процентов средств будут предоставлены за счет собственных ресурсов "Азерэнержи", а остальные 40 процентов – за счет кредитов", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President: We have great energy potential with little investment
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Biz az vəsaitlə böyük enerji potensialına malik oluruq"

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