Президент Ильхам Алиев: Мы при небольших затратах получаем большой энергетический потенциал

В Мингячевире уже создана мощная электроэнергетическая инфраструктура, и строительство этой электростанции именно в Мингячевире преследует прежде всего эту цель.

В Мингячевире уже создана мощная электроэнергетическая инфраструктура, и строительство этой электростанции именно в Мингячевире преследует прежде всего эту цель.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

"Поэтому мы при небольших затратах получаем большой энергетический потенциал. В то же время 60 процентов средств будут предоставлены за счет собственных ресурсов "Азерэнержи", а остальные 40 процентов – за счет кредитов", - сказал глава государства.