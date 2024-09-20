Президент Ильхам Алиев: Мы показали народам, страдающим от оккупации и даже колониализма, что надо жить с верой

Президент Ильхам Алиев: Мы показали народам, страдающим от оккупации и даже колониализма, что надо жить с верой

Мы показали всему миру и народам, которые сегодня страдают от оккупации и даже колониализма, что надо жить с верой. Никогда нельзя терять веру. Если утратить веру, то справедливость никогда не восторжествует. Но в мире есть справедливость.

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