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Президент Ильхам Алиев: Мы показали народам, страдающим от оккупации и даже колониализма, что надо жить с верой

Президент Ильхам Алиев: Мы показали народам, страдающим от оккупации и даже колониализма, что надо жить с верой Мы показали всему миру и народам, которые сегодня страдают от оккупации и даже колониализма, что надо жить с верой. Никогда нельзя терять веру. Если утратить веру, то справедливость никогда не восторжествует. Но в мире есть справедливость.
Внутренняя политика
20 сентября 2024 г. 12:36
Президент Ильхам Алиев: Мы показали народам, страдающим от оккупации и даже колониализма, что надо жить с верой

Мы показали всему миру и народам, которые сегодня страдают от оккупации и даже колониализма, что надо жить с верой. Никогда нельзя терять веру. Если утратить веру, то справедливость никогда не восторжествует. Но в мире есть справедливость.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета.

"Как президента меня в определенные периоды тоже посещали подобные мысли о том, что, наверное, в мире нет справедливости. Но я знал, что для того, чтобы достичь справедливости, ее нужно добиться. Она не упадет с неба. Ты прав, весь мир признает, знает это, и никакого результата нет. Поэтому это должно стать основой для нашей будущей деятельности. Конечно, для многих народов, которые сегодня страдают от оккупации и сталкиваются с несправедливостью, наш пример является светом надежды. Это важно. Но для нашего народа в будущем верить в свои силы, быть сильным, построить мощное государство, ни от кого не зависеть, ни перед кем не преклоняться – вот наши основные цели. Для того, чтобы обеспечить это, конечно же, должна быть государственная политика, должно быть единство в обществе, и это есть", - добавил глава государства.

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