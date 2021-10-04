Президент Ильхам Алиев: Мы победоносно завершили войну, с победы начали, победой завершим и мирный период

"Вы, наверное, обратили внимание на дорогу, по которой ехали. Посмотрите, какая красивая, широкая дорога прокладывается в Джебраил. В свое время руководство Армении хотело проложить сюда дорогу. Эта их мечта, как и все остальные, осталась неосуществленной

"Вы, наверное, обратили внимание на дорогу, по которой ехали. Посмотрите, какая красивая, широкая дорога прокладывается в Джебраил. В свое время руководство Армении хотело проложить сюда дорогу. Эта их мечта, как и все остальные, осталась неосуществленной. Сегодня мы строим дорогу в Джебраил. Эта дорога будет использоваться и в Зангезурском коридоре".

Как сообщает Report, об этом заявил президент, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

"Вам, джебраильцам, будет представлен генеральный план города Джебраил. Мы вместе рассмотрим его. Если вы согласитесь, то мы утвердим и этот план. Мы победоносно завершили войну. С победы начали, победой завершим и мирный период", - подчеркнул глава государства.