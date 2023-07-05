Президент Ильхам Алиев: Мы обеспокоены попытками приравнять ислам к насилию и террору

Продвижение межкультурного и межрелигиозного диалога должно занимать важное место в нашей повестке дня.

Продвижение межкультурного и межрелигиозного диалога должно занимать важное место в нашей повестке дня.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Выразив обеспокоенность ростом исламофобии и ксенофобии, а также попытками приравнять ислам к насилию и террору, Президент отметил: "Сожжение и осквернение священного Корана в Дании, Нидерландах, Швеции и оправдание этого под прикрытием свободы слова абсолютно безответственно, недопустимо и должно быть осуждено".