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Президент Ильхам Алиев: Мы обеспокоены попытками приравнять ислам к насилию и террору

Президент Ильхам Алиев: Мы обеспокоены попытками приравнять ислам к насилию и террору Продвижение межкультурного и межрелигиозного диалога должно занимать важное место в нашей повестке дня.
Внутренняя политика
5 июля 2023 г. 10:46
Президент Ильхам Алиев: Мы обеспокоены попытками приравнять ислам к насилию и террору

Продвижение межкультурного и межрелигиозного диалога должно занимать важное место в нашей повестке дня.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Выразив обеспокоенность ростом исламофобии и ксенофобии, а также попытками приравнять ислам к насилию и террору, Президент отметил: "Сожжение и осквернение священного Корана в Дании, Нидерландах, Швеции и оправдание этого под прикрытием свободы слова абсолютно безответственно, недопустимо и должно быть осуждено".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: ‘We are concerned by attempts to equate Islam with violence and terror’
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "İslamın zorakılıq və terrorla eyniləşdirilməsi cəhdlərindən narahatıq"

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