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Президент Ильхам Алиев: Мы не должны терять веру, тогда мы добьемся желаемого

Президент Ильхам Алиев: Мы не должны терять веру, тогда мы добьемся желаемого Когда мне исполнилось пятьдесят лет, я был вместе с вынужденными переселенцами в Агджабеди и сказал им, что наступит день, когда вы будете принимать, встречать меня на родной земле, я приеду к вам в гости, и этот день наступил. Спустя девять лет с того дн
Внутренняя политика
25 декабря 2022 г. 01:02
Президент Ильхам Алиев: Мы не должны терять веру, тогда мы добьемся желаемого

Когда мне исполнилось пятьдесят лет, я был вместе с вынужденными переселенцами в Агджабеди и сказал им, что наступит день, когда вы будете принимать, встречать меня на родной земле, я приеду к вам в гости, и этот день наступил. Спустя девять лет с того дня мы уже находились в Шуше и там развевался наш флаг. Шестидесятилетие я отметил на Джыдыр дюзю, до этого участвовал в открытии воинской части в освобожденном Гадруте. В этом году у меня, конечно, были различные мысли относительно 24 декабря. Это тоже должно было носить символический смысл. Я посчитал, что самым правильным мероприятием должно стать наше сегодняшнее мероприятие.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

Отметив, что когда карабахские земли находились под оккупацией, с годами в обществе и, прежде всего, среди вынужденных переселенцев распространялись определенные пессимистические настроения, глава государства сказал: "Я провел десятки встреч с переселенцами и в последние годы видел, что их надежды иссякают, и это естественно, я воспринимал это с пониманием. Конечно, я не мог сказать им, что, как и когда будет. Старался убедить их в том, что этот день наступит. Но это было естественно, потому что тридцатилетнее ожидание волей-неволей негативно сказалось на каждом человеке. Но сейчас мы уже два года живем как народ-победитель. Сегодня я еще раз хочу сказать, что главное - не терять веру. Мы верили, что вернемся. Я ни на день не терял эту веру. Мы должны верить и работать, действовать, чтобы приближать этот священный день. Тогда мы добьемся желаемого".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz gərək inamımızı itirməyək, onda istədiyimizə nail olacağıq"

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