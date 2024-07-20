Ильхам Алиев: Мы наводим мосты между Глобальным Югом и Глобальным Севером

СОР является одним из важнейших событий мирового масштаба. Это конференция номер один в мире.

СОР является одним из важнейших событий мирового масштаба. Это конференция номер один в мире.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на II Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

Заявив, что мероприятие проводится впервые на постсоветском пространстве, глава государства отметил: "Для нас это уникальная возможность, что мы входим в высшую лигу. Мы занимаемся не только организационными вопросами, но и предпринимаем существенные инициативы. Мы активно работаем с развивающимися странами, наводя мосты между Глобальным Югом и Глобальным Севером. Наше преимущество в том, что мы четыре года председательствовали в Движении неприсоединения".