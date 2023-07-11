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Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть сильнее, чтобы защитить себя и свою независимость

Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть сильнее, чтобы защитить себя и свою независимость Международное право в различных уголках мира не работает. Рассчитывать на международное право, решения, резолюции международных организаций не приходится. Мы всегда выступали за право, в том числе международное право. Мы всегда выступали за справедливость
Внутренняя политика
11 июля 2023 г. 18:39
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть сильнее, чтобы защитить себя и свою независимость

Международное право в различных уголках мира не работает. Рассчитывать на международное право, решения, резолюции международных организаций не приходится. Мы всегда выступали за право, в том числе международное право. Мы всегда выступали за справедливость. Мы и сегодня выступаем за справедливость и международное право и поддерживаем эту позицию в международной плоскости.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Отметив, что правила в мире полностью нарушены, правила поведения, международное право не соблюдаются, глава государства сказал. "Мы видим это, можно сказать, каждый день. Каждый день. Крупные государства, взявшие на себя роль гаранта международного права, сами первыми нарушают данное право, а затем обосновывают это. Говоря о странах, я имею в виду все крупные страны. Как говорится, каждый из них по-своему нарушает либо конвенции, либо нормы международного права, либо устоявшиеся международные правила поведения, и совершенно этого не скрывают. Поэтому, конечно же , мы должны быть сильнее, прежде всего, чтобы защитить себя, защитить свою независимость, защитить свой выбор, защитить свой образ жизни, защитить свою территориальную целостность", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Biz özümüzü qorumaq üçün daha güclü olmalıyıq"

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