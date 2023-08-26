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Президент Ильхам Алиев: Мы доказали всему миру, что никто не может повлиять на нашу волю

Президент Ильхам Алиев: Мы доказали всему миру, что никто не может повлиять на нашу волю Мы доказали всему миру, что никто не может повлиять на нашу волю. Мы это продемонстрировали во время войны, показали, идя в течение 44 дней только и только вперед, уничтожая врага, поднимая наш флаг.
Внутренняя политика
26 августа 2023 г. 16:39
Президент Ильхам Алиев: Мы доказали всему миру, что никто не может повлиять на нашу волю

Мы доказали всему миру, что никто не может повлиять на нашу волю. Мы это продемонстрировали во время войны, показали, идя в течение 44 дней только и только вперед, уничтожая врага, поднимая наш флаг.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на праздничном мероприятии, посвященном "Дню города Лачын".

Напомнив, что проводимая против нас кампания, грязная пропаганда не сможет повлиять на нашу волю, заставить нас свернуть со своего пути, глава государства подчеркнул: "Справедливость на нашей стороне, международное право на нашей стороне, мы никого не боимся и продемонстрировали это и на поле боя, и в политической плоскости. Чем быстрее покровители Армении поймут это, тем лучше будет для Армении и для всего региона".

Отметив, что азербайджанский народ – народ-созидатель, президент Ильхам Алиев сказал: "То, что мы всего за 8 месяцев отстроили город Лачын, свидетельствует и о таланте, и о воле нашего народа, в то же время демонстрирует то, что хозяевами этих земель являемся мы".

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Версия на английском языке President: 'We have proved to the whole world that no-one can influence our determination'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bütün dünyaya sübut etmişik ki, heç kim bizim iradəmizə təsir edə bilməz"

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