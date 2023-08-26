Президент Ильхам Алиев: Мы доказали всему миру, что никто не может повлиять на нашу волю

Президент Ильхам Алиев: Мы доказали всему миру, что никто не может повлиять на нашу волю

Мы доказали всему миру, что никто не может повлиять на нашу волю. Мы это продемонстрировали во время войны, показали, идя в течение 44 дней только и только вперед, уничтожая врага, поднимая наш флаг.

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