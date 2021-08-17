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Ильхам Алиев: Наши месторождения золота эксплуатировались иностранными компаниями

Ильхам Алиев: Наши месторождения золота эксплуатировались иностранными компаниями В период оккупации армяне в то же время разграбили и наши природные ресурсы. В этом им помогали некоторые иностранные компании. У этих компаний сейчас два выхода: либо они выплатят нам компенсацию, либо пойдут под Международный суд.
Внутренняя политика
17 августа 2021 г. 12:12
Ильхам Алиев: Наши месторождения золота эксплуатировались иностранными компаниями
Ильхам Алиев

"В период оккупации армяне в то же время разграбили и наши природные ресурсы. В этом им помогали некоторые иностранные компании. У этих компаний сейчас два выхода: либо они выплатят нам компенсацию, либо пойдут под международный суд".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своей поездки в Кяльбаджарский район.

Отметив, что уже начались судебные процедуры, глава государства сказал: "Мы запустили этот процесс, пригласили известные международные юридические компании, и сейчас готовятся судебные дела. Месторождения золота эксплуатировались иностранными компаниями в Союдлу в Кяльбаджаре, в Вежнали в Зангилане, в других местах. Эти компании не знали, что это азербайджанская земля? Знали! Но не предавали этому значения. Теперь им придется ответить. Мы уже заявили, что если они не хотят быть опозоренными в мировом масштабе, пусть приезжают, возмещают нам нанесенный ущерб, выплачивают компенсацию и могут спокойно жить после этого".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Bizim qızıl yataqlarımız xarici şirkətlər tərəfindən istismar edilirdi"

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