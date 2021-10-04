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Президент Ильхам Алиев: Места, которые мы заняли, считаем территорией Азербайджана, и поступаем правильно

Президент Ильхам Алиев: Места, которые мы заняли, считаем территорией Азербайджана, и поступаем правильно "Мы не нарушали ничьих границ. Есть карты 1920 года, карты Царской России. Пусть посмотрят, где проходит граница. Места, которые мы заняли, считаем территорией Азербайджана, и поступаем правильно".
Внутренняя политика
4 октября 2021 г. 22:12
Президент Ильхам Алиев: Места, которые мы заняли, считаем территорией Азербайджана, и поступаем правильно
Ильхам Алиев

"Мы не нарушали ничьих границ. Есть карты 1920 года, карты Царской России. Пусть посмотрят, где проходит граница. Места, которые мы заняли, считаем территорией Азербайджана, и поступаем правильно".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

"Сегодня руководство Армении на самом высоком уровне открыто заявляет, что Азербайджан по праву разместился на определенной части дороги Горис-Кафан, так как это показывают карты советского времени. Мы находимся на своей территории. Сейчас это говорит Армения. Другие говорят, что мы нарушили чью-то границу, это смешно. Так что в регионе начинается новый период. Считаем, что этот период необходимо использовать в правильном направлении", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что азербайджанская сторона обладает политической волей. Если такую же волю проявит и Армения, то две страны смогут без всяких посредников решить этот вопрос, и в регионе установится долгосрочный мир.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Biz harada yerləşmişik oranı Azərbaycan ərazisi sayırıq və düz də edirik"

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