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Президент Ильхам Алиев: Концепция возвращения в Западный Азербайджан должна быть солидным документом

Президент Ильхам Алиев: Концепция возвращения в Западный Азербайджан должна быть солидным документом Многие наши исторические места проживания, абсолютное большинство их, совершенно пусты. Мы знаем это. Мы хорошо знаем наше прошлое. Каждый уроженец Западного Азербайджана хорошо знает места, где жили его предки. Сегодня эту информацию можно получить разли
Внутренняя политика
25 декабря 2022 г. 00:10
Президент Ильхам Алиев: Концепция возвращения в Западный Азербайджан должна быть солидным документом
Ильхам Алиев

Многие наши исторические места проживания, абсолютное большинство их, совершенно пусты. Мы знаем это. Мы хорошо знаем наше прошлое. Каждый уроженец Западного Азербайджана хорошо знает места, где жили его предки. Сегодня эту информацию можно получить различными путями. В большинстве мест, где жили азербайджанцы, никто не проживает.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

"Вообще сегодня в Армении господствует период депопуляции. Люди уезжают оттуда. Нет естественного прироста, в то же время невыносимая политическая обстановка, репрессии, фактически диктатура и экономические трудности вынуждают их к этому. Наши села разрушаются. Мы не будем терпеть такое. Поэтому мы должны разработать Концепцию возвращения. Это должен быть солидный документ", - подчеркнул глава государства.

Делясь взглядами на будущую деятельность, Президент сказал, что община как в пределах своих возможностей, так и при поддержке Азербайджанского государства должна уделять большое место этой работе.

"Уверен, что мы добьемся этого. Еще раз хочу сказать, что это место было выбрано для общины неслучайно, оно имеет символический смысл. Размещенные в этом здании карабахцы либо уже вернулись, либо готовятся вернуться в Карабах. Иншаллах, вернутся и находящиеся здесь западные азербайджанцы", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Qərbi Azərbaycana Qayıdış Konsepsiyası çox sanballı sənəd olmalıdır"

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