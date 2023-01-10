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Президент Ильхам Алиев: Итоги Второй карабахской войны приняты миром

Президент Ильхам Алиев: Итоги Второй карабахской войны приняты миром После Второй Карабахской войны наша основная задача заключалась в том, чтобы закрепить славную военную Победу и в политической плоскости. Мы без промедления приступили к работе, потому что хорошо понимали, что если не утвердим эту Победу в политической сф
Внутренняя политика
10 января 2023 г. 17:19
Президент Ильхам Алиев: Итоги Второй карабахской войны приняты миром

После Второй карабахской войны наша основная задача заключалась в том, чтобы закрепить славную военную Победу и в политической плоскости. Мы без промедления приступили к работе, потому что хорошо понимали, что если не утвердим эту Победу в политической сфере, не добьемся того, чтобы мировая общественность восприняла ее, то можем столкнуться с определенными проблемами.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью местным телеканалам.

"Мы тут же приступили к активной работе, и считаю, что сегодня, через два года после войны, можно с полной уверенностью сказать, что итоги войны приняты миром. Правота Азербайджана еще раз подтвердилась, нам необходимо еще более упрочить ситуацию, сложившуюся в конце войны, то есть еще больше укрепить наши позиции. За последние два года нам удалось добиться того, чего мы хотели, как в плоскости международных отношений, так и внутри страны", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Results of the second Karabakh war have been accepted by the world
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri dünya tərəfindən qəbul edilib"

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