Президент Ильхам Алиев и первая леди посетили Исмаиллинский район

1 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Исмаиллинский район.

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Исмаиллинский район.

Как сообщает Report, глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник общенациональному лидеру нашего народу Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Исмаиллы, и возложили к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров проинформировал главу государства и первую леди о проводимой в районе работе по благоустройству.

Было отмечено, что в этом году на улице Бабека в городе Исмаиллы дан старт работе по благоустройству, оригинальной по своей идее и стилистике. Работы по благоустройству на улице протяженностью 400 метров, ведущей к городскому парку Гейдара Алиева, проводились на основе идей молодых художников района. Ограждения приусадебных участков на улице подняты на определенную высоту, отремонтированы облицовки стен, верх ограждений покрыт железом цвета керамики. Для того, чтобы внести разнообразие в общий вид улицы, ворота окрашены в яркие цвета, в наружной части стен установлены декоративные окна, скамейки и горшки с цветами. Стены вдоль дороги украшены образцами стрит-арта. Вся эта работа, которая придала улице особый облик, вызвала интерес как жителей района, так и гостей, посещающих Исмаиллы.

Отметим, что первая автобусная остановка biosmart в Азербайджане была установлена в Исмаиллы в прошлом году. Ее основные преимущества - бесплатный wi-fi, камера видеонаблюдения, дезинфекционный душ, мини-бар, порт для зарядки, USB-порт. Остановка работает на солнечной энергии и рассчитана на 8 мест. В этом году установлена еще одна остановка. Ее отличительная особенность - наличие сенсорных дверей и кондиционера.

Проводимая в городе работа по благоустройству охватила и парк Гейдара Алиева. Здесь установлены аттракционы, новые тренажеры. Кроме того, в парке высажены новые декоративные цветочные кусты и деревья, обновлены скамейки, система освещения. В этом году завершено асфальтирование нескольких улиц города.