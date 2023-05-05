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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район 5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район.
Внутренняя политика
5 мая 2023 г. 11:33
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о реализуемых в селе Туг туристических проектах.

Президент Ильхам Алиев заложил здесь фундамент Административного центра и первого населенного пункта.

Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проектом реконструкции полной средней школы в поселке Гадрут, приняли участие в церемонии закладки первого населенного пункта.

Глава государства и первая леди были проинформированы о Туристическом информационном центре.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Административного центра.

Глава государства открыл 8,2-километровый участок автомобильной дороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут, Гадрутскую подстанцию "Говшаг" и Центр цифрового управления.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента села Пирахмедли Физулинского района.

Глава государства открыл 12,3-километровый участок автомобильной дороги Физули-Гадрут, заложил фундамент села Дедели.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva visit Khojavand district
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Xocavənd rayonuna səfər ediblər

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