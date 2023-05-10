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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше 10 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились со строительными работами, проводимыми в жилом комплексе из 23 зданий в городе Шуша, приняли участие в церемонии закладки фундамента 2-го жилого комплекс
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 13:37
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше

10 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились со строительными работами, проводимыми в жилом комплексе из 23 зданий в городе Шуша, приняли участие в церемонии закладки фундамента 2-го жилого комплекса, состоящего из 17 зданий, открытии вывесок на пересечении улиц Гейдара Алиева и 8 Ноября, Шушинского комплекса отеля и конгресс-центра, мероприятиях, связанных с началом работ по реконструкции и ремонту центра государственных услуг в городе Шуша, проводимых по поручению президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, глава государства, первая леди и члены их семьи приняли участие в открытии Творческого центра в Шуше после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева, ознакомились с фотовыставкой "Гейдар Алиев и Карабах" и фестивалем цветов, организованными здесь в рамках 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем президент Азербайджана, первая леди и члены их семьи приняли участие в открытии вывесок на пересечении улиц Хуршидбану Натаван, Победы, Карабаха и Хана Шушинского.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии после работ по реконструкции и восстановлению мечети Юхары Говхар Ага в Шуше, а также выставки "Мир Мохсун Навваб Карабаги –ученый-энциклопедист XIX века".

Глава государства, первая леди и члены их семьи приняли участие в открытии мечети Саатлы и Шушинского филиала Национального музея ковра после восстановительных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева, ознакомились с представленными в музее экспонатами и произведениями искусства.

Затем президент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии вывески на улице "Железный кулак" в Шуше.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva attend a number of events in Shusha
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şuşada bir sıra tədbirlərdə iştirak ediblər

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