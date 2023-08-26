Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных торжествах "День города Лачын"

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных торжествах "День города Лачын"

26 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в организованных Министерством культуры и специальным представительством Президента в Лачынском районе при поддержке Фонда Гейдара Алиева праздничны

https://static.report.az/photo/5816de95-d9bc-3ef1-b7a2-66de1e98c525.jpg https://static.report.az/photo/5816de95-d9bc-3ef1-b7a2-66de1e98c525.jpg

26 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в организованных Министерством культуры и специальным представительством Президента в Лачынском районе при поддержке Фонда Гейдара Алиева праздничных торжествах "День города Лачын", состоявшихся на Живописной террасе и перед площадью Флага в городе Лачын, передает Report. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva participate in Lachin City Day festivities at Manzarali terrace and in front of Flag Square in