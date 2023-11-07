Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Yasəmən в Шуше

7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Yasəmən в Шуше.

7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Yasəmən в Шуше.

Как сообщает Report , глава государства и первая леди были проинформированы об условиях, созданных в отеле.

Свой вклад в восстановительную и созидательную работу, проводимую Азербайджанским государством на территориях, освобожденных под руководством президента Ильхама Алиева от 30-летней оккупации, вносит и Фонд Гейдара Алиева. На древней карабахской земле Фонд приступил к реализации проектов по реставрации религиозных, историко-культурных памятников, мечетей. Проекты Фонда Гейдара Алиева в Карабахе охватывают восстановление и реконструкцию Агдамской Джума мечети, Зангиланской городской мечети, мечетей Ашагы Говхар Ага и Юхары Говхар Ага в Шуше, Саатлы мечети и источника Мамайы, музейно-мавзолейного комплекса Моллы Панаха Вагифа, усадебного комплекса Мехмандаровых, Творческого центра, дом-музея Узеира Гаджибейли и других историко-культурных памятников, строительство новой мечети в Шуше. Одним из проектов, которые были завершены и представлены в Шуше в преддверии очередной годовщины нашей исторической Победы, является отель Yasəmən.

Было сообщено, что расположенные на улице Кочарли города Шуша три жилых здания, построенных в середине XIX века в характерном для карабахской школы зодчества стиле, были разрушены во время оккупации и приведены в непригодное состояние. Реализуя проектные работы на территории, Фонд Гейдара Алиева с мая 2022 года приступил к ремонтно-восстановительным работам в этих жилых зданиях. В ходе реставрации в зданиях были проведены работы по укреплению фундаментов и внутренних стен. Разрушенные в результате попадания снарядов части здания отстроены заново. Более поздние пристройки снесены.

Отреставрированные Фондом здания в настоящее время переданы в пользование как отели. Экстерьер и интерьер отеля Yasəmən, отреставрированного в аутентичном стиле, возвращают посетителей в средневековую Шушу. Отель состоит из двух корпусов с номерами double, twin и junior, ресторана и нескольких террас. Гости могут отдохнуть в созданных в стиле того времени саду и на террасе во внутреннем дворе отеля, полюбоваться панорамой города. С террасы открывается прекрасный вид на усадебный комплекс Мехмандаровых и город в целом. Дизайн интерьера и номеров отеля отличается оригинальностью. Каждый элемент, каждый предмет здесь подобраны в соответствии с этим дизайном, что вызывает у гостей ностальгические чувства.

В ходе знакомства с отелем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были также проинформированы о подлежащих реставрации зданиях в верхней части усадебного комплекса Мехмандаровых.

Глава государства и первая леди посадили во дворе отеля куст сирени.

После освобождения города Шуша от оккупации за короткое время здесь открылись гостиницы "Карабах" и "Харыбюльбюль", Шушинский комплекс отеля и конгресс-центра, а теперь в пользование гостей сдан и отель Yasəmən, украсивший исторический ландшафт города.