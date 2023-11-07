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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Yasəmən в Шуше

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Yasəmən в Шуше 7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Yasəmən в Шуше.
Внутренняя политика
7 ноября 2023 г. 23:10
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Yasəmən в Шуше

7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Yasəmən в Шуше.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы об условиях, созданных в отеле.

Свой вклад в восстановительную и созидательную работу, проводимую Азербайджанским государством на территориях, освобожденных под руководством президента Ильхама Алиева от 30-летней оккупации, вносит и Фонд Гейдара Алиева. На древней карабахской земле Фонд приступил к реализации проектов по реставрации религиозных, историко-культурных памятников, мечетей. Проекты Фонда Гейдара Алиева в Карабахе охватывают восстановление и реконструкцию Агдамской Джума мечети, Зангиланской городской мечети, мечетей Ашагы Говхар Ага и Юхары Говхар Ага в Шуше, Саатлы мечети и источника Мамайы, музейно-мавзолейного комплекса Моллы Панаха Вагифа, усадебного комплекса Мехмандаровых, Творческого центра, дом-музея Узеира Гаджибейли и других историко-культурных памятников, строительство новой мечети в Шуше. Одним из проектов, которые были завершены и представлены в Шуше в преддверии очередной годовщины нашей исторической Победы, является отель Yasəmən.

Было сообщено, что расположенные на улице Кочарли города Шуша три жилых здания, построенных в середине XIX века в характерном для карабахской школы зодчества стиле, были разрушены во время оккупации и приведены в непригодное состояние. Реализуя проектные работы на территории, Фонд Гейдара Алиева с мая 2022 года приступил к ремонтно-восстановительным работам в этих жилых зданиях. В ходе реставрации в зданиях были проведены работы по укреплению фундаментов и внутренних стен. Разрушенные в результате попадания снарядов части здания отстроены заново. Более поздние пристройки снесены.

Отреставрированные Фондом здания в настоящее время переданы в пользование как отели. Экстерьер и интерьер отеля Yasəmən, отреставрированного в аутентичном стиле, возвращают посетителей в средневековую Шушу. Отель состоит из двух корпусов с номерами double, twin и junior, ресторана и нескольких террас. Гости могут отдохнуть в созданных в стиле того времени саду и на террасе во внутреннем дворе отеля, полюбоваться панорамой города. С террасы открывается прекрасный вид на усадебный комплекс Мехмандаровых и город в целом. Дизайн интерьера и номеров отеля отличается оригинальностью. Каждый элемент, каждый предмет здесь подобраны в соответствии с этим дизайном, что вызывает у гостей ностальгические чувства.

В ходе знакомства с отелем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были также проинформированы о подлежащих реставрации зданиях в верхней части усадебного комплекса Мехмандаровых.

Глава государства и первая леди посадили во дворе отеля куст сирени.

После освобождения города Шуша от оккупации за короткое время здесь открылись гостиницы "Карабах" и "Харыбюльбюль", Шушинский комплекс отеля и конгресс-центра, а теперь в пользование гостей сдан и отель Yasəmən, украсивший исторический ландшафт города.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva attend opening of Yasaman Hotel in Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım Şuşada “Yasəmən” otelinin açılışında iştirak ediblər

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