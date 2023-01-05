Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM в Баку.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM в Баку.

Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства и первую леди об условиях, созданных в центре.

Было отмечено, что в новом четырёхэтажном здании Инновационного центра STEAM имеются авиационное пространство, классическая комната Ньютона, ньютоновская комната для детей, комнаты для игр, конструкций, Heureka Classics, лаборатория по изготовлению роботов, зоны "Голограмма 3D", VR.

Отметим, что современные мировые реалии ставят перед образованием много важных задач по подготовке в высококвалифицированных специалистов будущего. Для построения работы во всех сферах жизни в соответствии с новым миропорядком обучение в учебных заведениях должно быть интересным, полученные знания необходимо применять на практике, занятия должны проводиться в креативной форме. То есть сегодняшние выпускники должны отвечать современным требованиям, оправдывать себя на рынке труда. Именно с этой целью Министерство науки и образования с 2019-2020-го учебного года при поддержке Фонда Гейдара Алиева дало старт проекту "STEAM Азербайджан". STEAM - это реализация новых идей в результате синтеза науки, технологий, инженерии, искусства и математики, образовательный подход, способный содействовать решению различных проблем в обществе. В настоящее время в ряде школ нашей страны функционируют кабинеты и центры STEAM.

Было отмечено, что учебная программа Инновационного центра STEAM, являющегося продолжением проекта "STEAM Азербайджан", отличается от учебных программ одноименных центров, действующих в средних школах. Обратившиеся в этот центр школьники и студенты различных возрастных категорий, применяя умения ХХI века – креативность, знание различных языков программирования, повысят свои способности по использованию современного ИКТ оборудования. Сталкиваясь с реальными жизненными проблемами, дети будут стараться посредством метода STEAM найти самые приемлемые пути их решения и демонстрировать творческий подход.

Было подчёркнуто, что цель данного Центра - направить потенциал и интересы учащихся на служение обществу, стимулировать их к получению знаний. Метод обучения STEAM имеет огромное значение в социально-экономическом развитии страны на современном этапе. Так, посредством данного метода дети смогут представить свой интеллектуальный продукт, будут расти как специалисты будущего и внесут вклад в развитие страны.

Создание данного Центра является наглядным свидетельством внимания, уделяемого нашим государством применению новшеств в науке и образовании в стране, развитию образования на уровне современных требований.